Ab dem ersten Advent strahlt und funkelt es in Asperg. Familie Nitschke lädt Besucher einmal mehr zu ihrem Weihnachtswunderland ein.

red/dpa/lsw 29.11.2024 - 07:14 Uhr

Seit neun Jahren verwandelt Oswin Nitschke sein Grundstück in Asperg (Kreis Ludwigsburg) jeden Winter in ein leuchtendes und blinkendes Weihnachtswunderland. Rund 100.000 LED-Lichter hat der 35-Jährige in den vergangenen Wochen an seinem Heim installiert. „Tag und Nacht, bei Wind und Wetter“, sagte Nitschke. „Aber die strahlenden Kinderaugen sind es wert.“