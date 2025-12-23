Diese zehn Weihnachtslieder gehören zu den beliebtesten. Neben den Informationen zur Historie der jeweiligen Lieder gibt es hier auch die zugehörigen Texte.

Weihnachtslieder sind seit Generationen ein fester Bestandteil der Adventszeit. Sie erzählen von festlicher Erwartung, winterlicher Stille und der biblischen Weihnachtsgeschichte. Die Musik verbindet Familien, Freundeskreise und Gemeinden jedes Jahr aufs Neue. Damit die Texte schnell griffbereit sind, haben wir im Folgenden 10 Weihnachtslieder zusammengestellt, welche traditionell häufig gesungen werden.

Stille Nacht, heilige Nacht „Stille Nacht, heilige Nacht“ gehört zu den weltweit bekanntesten Weihnachtsliedern und wird als Inbegriff des Weihnachtsbrauchtums angesehen. Erstmals aufgeführt wurde das von Joseph Mohr geschriebene und von Franz Xaver Gruber komponierte Lied am 24. Dezember 1818 in der römisch-katholischen Kirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg. Heute steht an dieser Stelle die Stille-Nacht-Kapelle.

Hier gibt es den Liedtext von „Stille Nacht, heilige Nacht“ als PDF zum Download und Ausdrucken.

O Tannenbaum

„O Tannenbaum“ gehört zu den bekanntesten deutschsprachigen Weihnachtsliedern überhaupt, obwohl das Lied lediglich von der Schönheit von Tannenbäumen handelt. Während es sich bei der Melodie um eine Volksweise handelt, geht die erste Strophe des Liedtextes auf August Zarnack zurück. Die beiden folgenden Strophen stammen von Ernst Anschütz, der das Lied 1824 in einem „Musikalischen Schulbuch“ veröffentlichte.

Hier geht es zum Download des Textes von „O Tannenbaum“ als PDF zum Ausdrucken.

Morgen kommt der Weihnachtsmann

Das deutsche Weihnachtslied „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ wurde im Jahr 1835 von Hoffmann von Fallersleben verfasst. Die Melodie beruht auf dem französischen Volkslied „Ah! vous dirai-je, maman“. Auch die Melodie des englischen Wiegenlieds „Twinkle, Twinkle, Little Star“ stammt von dem französischen Volkslied ab.

Hier gibt es den Liedtext von „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ als PDF zum Download.

O du fröhliche

Die Melodie von „O du fröhliche“ beruht auf dem Marienlied „O sanctissima“. Während die erste Strophe von dem Schriftsteller und Kirchenlieddichter Johannes Daniel Falk aus dem Jahr 1815/16 stammt, wurden die anderen beiden Strophen von dem Sozialarbeiter und Kirchenlieddichter Heinrich Holzschuher verfasst. Bekannt wurde das Lied als Weihnachtshymnus.

Hier kann man den Liedtext von „O du fröhliche“ als PDF herunterladen.

Morgen, Kinder, wird's was geben

Erstmals erschienen ist das Weihnachtslied mit dem damaligen Titel „Morgen! morgen wird’s was geben!“ 1779–1782 in der „Kleinen Kinderbibliothek“ von Joachim Heinrich Campe. Allerdings hat dieser den Text nicht selbst verfasst, sondern nur publiziert. Ein neuerer Text des heute weit verbreiteten Liedes erschien unter dem Namen „Die Weihnachtsfreude“ im Jahr 1795. Dieser Text wurde von Karl Friedrich Splittegarb veröffentlicht. Ob er den Text selbst gedichtet hat, ist allerdings unklar. Wer die Melodie des Liedes komponiert hat, ist ebenfalls nicht gesichert. Häufig wird Martin Friedrich Philipp Bartsch als Komponist angegeben, dies gilt jedoch nicht als eindeutig bestätigt.

Hier gibt es den Liedtext von „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ als PDF zum Download.

Leise rieselt der Schnee

„Leise rieselt der Schnee“ gehört zu den bekanntesten Weihnachtsliedern in Deutschland. Der Text des Liedes geht auf das Jahr 1895 zurück. Gedichtet wurde es von dem Pfarrer Eduard Ebel, der den Text zunächst mit dem Titel „Weihnachtsgruß“ in seinem Gedichtband „Gesammelte Gedichte“ veröffentlichte. Woher die Melodie stammt, ist nicht bekannt.

Hier gibt es den Liedtext als PDF zum Herunterladen.

Lasst uns froh und munter sein

Als Festtagslied für den heiligen Nikolaus von Myra gehört „Lasst uns froh und munter sein“ zu den Advents- und Weihnachtsliedern. Sowohl der Text als auch die Melodie stammen aus dem 19. Jahrhundert. Wer das Lied verfasst und komponiert hat, ist jedoch nicht eindeutig belegt.

Hier geht es zum PDF des Textes zu „Lasst uns froh und munter sein“.

Kling, Glöckchen, klingelingeling

Das Weihnachtslied „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ wurde von dem Lehrer und Dichter Karl Enslin verfasst und trug zunächst den Titel „Christkindchens Einlass“. Veröffentlicht wurde das Lied erstmals im Jahr 1854 im zweiten Heft der Sammlung „Liederquelle“ des Komponisten Benedikt Widmann.

Hier gibt es den Liedtext von „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ als PDF zum Download und Ausdrucken.

Ihr Kinderlein, kommet

Die Melodie des Weihnachtsliedes „Ihr Kinderlein, kommet“ stammt von dem Komponisten und Musiker Johann Abraham Peter Schulz, die auf das Jahr 1794 zurückgeht. Der Text wurde um 1808/1810 von dem Priester, Schriftsteller und Kinderlieddichter Christoph von Schmid verfasst. Der ursprüngliche Titel des Weihnachtsgedichts lautete „Die Kinder bey der Krippe“.

Hier gibt es das PDF von „Ihr Kinderlein, kommet“ mit dem Liedtext zum Download.

Alle Jahre wieder

Als eines der bekanntesten deutschsprachigen Weihnachtslieder wird „Alle Jahre wieder“ bereits seit zahlreichen Generationen gesungen. Der Texte des Liedes wurde im Jahr 1837 von dem Lied- und Fabeldichter Wilhelm Hey verfasst. Die Melodie stammt von dem Komponisten und Musikpädagogen Friedrich Silcher. „Alle Jahre wieder“ gehört zu den Christkindl- und Segensliedern.

Hier geht es zum Download des Liedtextes von „Alle Jahre wieder“ als PDF zum Ausdrucken.