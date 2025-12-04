Große Weihnachtsmärkte wie in Stuttgart haben umfangreiche Sicherheitskonzepte – wie sieht das bei den kleineren, lokalen Märkten aus?
04.12.2025 - 18:00 Uhr
Die Zeit der Weihnachtsmärkte ist wieder da. Und auch wenn sich die meisten Menschen auf Glühwein, Waffeln und geselliges Zusammensein freuen, so stellen sich doch einige die Frage, wie sicher Weihnachtsmärkte eigentlich sind – gerade nach Vorfällen wie in Magdeburg. Auf großen Märkten wie in Stuttgart oder Esslingen wird in mobile und feste Absperrungen sowie Poller investiert, und Polizeistreifen sind auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs. Aber wie sieht das auf den kleineren Weihnachtsmärkten auf den Fildern aus?