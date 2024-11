Budenzauber geballt: Zum Wochenende werden vier größere Weihnachtsmärkte im Rems-Murr-Kreis eröffnet; in Fellbach, Waiblingen, Winnenden und Backnang.

Eva Schäfer 28.11.2024 - 11:26 Uhr

In Waiblingen ist bei schönstem Sonnenschein am Mittwoch kräftig gewerkelt und aufgebaut worden – denn schon am Donnerstagabend sollte die Budenstadt, einen Tag früher als sonst, eröffnet werden. Die in roten Farben leuchtende Weihnachtsmarkt-Bühne ist neu positioniert und auf ihr wird reichlich Programm geboten. Abendkonzerte mit Jazz, Pop, Rock und klassischen Klängen; Ensembles des Städtischen Orchesters und Aufführungen der Schulen, Kindergärten sowie Chöre der Stadt und Kirchen laden zum Zuhören und Zuschauen ein. Ein Highlight ist die Feuershow, die am 15. Dezember um 18 Uhr, 19 Uhr und 20 Uhr steigt. Und im historischen Waiblinger Schlosskeller können Besucher vom 29. November bis 15. Dezember täglich von 12 bis 20 Uhr in die Welt des Kunsthandwerks eintauchen. Im Kameralamtskeller zeigt eine Adventskalender-Ausstellung vom 29. November bis 8. Dezember eine Sammlung von rund 500 historischen Kalendern. Infos unter: www.waiblingen.de/weihnachtsmarkt.