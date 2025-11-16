Auf einigen Weihnachtsmärkten im Südwesten steigen die Glühweinpreise leicht. Wo Besucher mehr zahlen und wo die Preise stabil bleiben.
16.11.2025 - 16:07 Uhr
Der Aufbau der Weihnachtsmärkte ist in den letzten Zügen - und in wenigen Tagen ist es dann wieder so weit: Die Märkte öffnen und verströmen Zimt- und Glühweinduft. Glühwein gehört zu den absoluten Klassikern auf den zahlreichen Märkten. Die Besucherinnen und Besucher im Südwesten müssen sich vereinzelt in diesem Jahr auf eine moderate Erhöhung des Preises für das beliebte Heißgetränk einstellen.