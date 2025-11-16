Auf einigen Weihnachtsmärkten im Südwesten steigen die Glühweinpreise leicht. Wo Besucher mehr zahlen und wo die Preise stabil bleiben.

Der Aufbau der Weihnachtsmärkte ist in den letzten Zügen - und in wenigen Tagen ist es dann wieder so weit: Die Märkte öffnen und verströmen Zimt- und Glühweinduft. Glühwein gehört zu den absoluten Klassikern auf den zahlreichen Märkten. Die Besucherinnen und Besucher im Südwesten müssen sich vereinzelt in diesem Jahr auf eine moderate Erhöhung des Preises für das beliebte Heißgetränk einstellen.

Stuttgart bietet den größten Weihnachtsmarkt im Südwesten. Der Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt beginnt am 26. November und endet am 23. Dezember. Nach Angaben der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart wird die Tasse Glühwein zwischen 3,80 und 5 Euro kosten (ohne Pfand). Die meisten Stände liegen bei 4,00 bis 4,50 Euro. „Damit liegen wir auch genau im preislichen Rahmen des vergangenen Jahres“, wie ein Sprecher mitteilte.

Teurere Glühweinpreise in Konstanz und Ravensburg

Anders sieht es etwa in Konstanz am Bodensee aus. Hier wurde der Preis leicht angehoben. Die Tasse Glühwein kostet nun im Schnitt 4,50 Euro, wie der Veranstalter mitteilte. Es sei teilweise von 4,00 auf 4,50 Euro und von 4,50 auf 5,00 Euro erhöht worden. Der Markt, der am 27. November öffnet, habe bereits 2024 komplett auf Mehrweg umgestellt. Das Pfand betrage 2 Euro.

Auf dem Christkindlesmarkt in Ravensburg wird das Heißgetränk teurer und der Preis beträgt in diesem Jahr zwischen vier Euro und 4,50 Euro, wie die Kommune mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich der Preis um 50 Cent erhöht. Grund: allgemeine Preissteigerungen, wie der Sprecher formulierte. Der Christkindlesmarkt startet am 28. November.

Karlsruhe: Glühweinpreis „könnte steigen“

Der Christkindlesmarkt in Karlsruhe geht am 24. November los. Hier legen die Beschicker den Preis selbst fest, wie die Kommune mitteilte. Eine aktuelle Preisspanne nannte die Stadtverwaltung auf Nachfrage aber nicht. „Da die allgemeine Preisentwicklung auch in diesem Jahr angestiegen ist, ist nicht auszuschließen, dass auch der Glühweinpreis steigen könnte.“ Im Jahr 2024 lag die Spanne für einen Glühwein zwischen 4 und 5 Euro.

Ulm startet am 24. November. Die Einstiegspreise für Glühwein liegen in diesem Jahr bei 4,50 Euro beziehungsweise 5,00 Euro, wie der Veranstalter mitteilte. Mit über 800.000 Besucherinnen und Besuchern aus Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz sei der Ulmer Weihnachtsmarkt ein großer Wirtschaftsfaktor für die Region. Handel, Gastronomie und Hotellerie profitierten gleichermaßen von der hohen Anziehungskraft des traditionsreichen Marktes.

So viel kostet der Glühwein in Freiburg und Heilbronn

Freiburg ist Frühstarter unter den großen Weihnachtsmärkten. Hier geht es bereits am 20. November los und der Veranstalter geht von gleichbleibenden Preisen aus. 2024 kostete das Glas Glühwein zwischen 4 und 5 Euro, wie die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM) mitteilte. Es würden den Beschickern keine Vorgaben zu deren Preisgestaltung gemacht. Das Pfand habe vergangenes Jahr zwischen 2 und 3 Euro je Glas betragen.

In Heilbronn wurden die Preise im Vorfeld nicht abgefragt. Es werde jedoch davon ausgegangen, dass sich die Glühweinpreise wie im Vorjahr zwischen 4 und 5 Euro oder 6 Euro (Glühwein mit Schuss) bewegen, teilte Heilbronn Marketing mit. Der Markt geht am 25. November los.

Heidelberg und Mannheim mit stabilen Preisen

Heidelberg rechnet mit stabilen Preisen. Hier wird der Glühwein bei 4 Euro im Schnitt liegen, wie Heidelberg Marketing mitteilte. Das Tassenpfand betrage 4 Euro. Der Markt öffnet am 24. November seine Buden für die Besucher.

In Mannheim bleiben die Glühweinpreise nach einer Umfrage der Kommune unter den Anbietern gleich und werden zwischen 3,50 und 5 Euro liegen, das Tassen- bzw. Glaspfand variiert zwischen 3 und 5 Euro, je nach Modell. Der Markt ist ab 24. November geöffnet.

In Pforzheim kann die Stadt keine Angaben über das Preisniveau machen. In der Schmuckstadt geht es am 24. November los. In Esslingen beginnt der Budenzauber am 25. November. Man kenne die Preise noch nicht, teilte die Kommune mit. Kartellrechtlich gebe es hier seitens des Veranstalters keine Vorgaben an die Gastronomen.