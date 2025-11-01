Mehrweg statt Einweg, Preisanstieg und schwankende Pfandbeträge: Was Glühwein-Fans auf den Weihnachtsmärkten im Südwesten dieses Jahr erwartet.
01.11.2025 - 09:41 Uhr
Es ist bald schon wieder so weit: Die Weihnachtsmärkte öffnen und verströmen himmlischen Zimt- und Glühweinduft. Glühwein gehört zu den absoluten Klassikern auf den zahlreichen Märkten. Die Besucherinnen und Besucher im Südwesten müssen sich vereinzelt in diesem Jahr auf eine moderate Erhöhung des Preises für das beliebte Heißgetränk einstellen.