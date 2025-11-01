Mehrweg statt Einweg, Preisanstieg und schwankende Pfandbeträge: Was Glühwein-Fans auf den Weihnachtsmärkten im Südwesten dieses Jahr erwartet.

Es ist bald schon wieder so weit: Die Weihnachtsmärkte öffnen und verströmen himmlischen Zimt- und Glühweinduft. Glühwein gehört zu den absoluten Klassikern auf den zahlreichen Märkten. Die Besucherinnen und Besucher im Südwesten müssen sich vereinzelt in diesem Jahr auf eine moderate Erhöhung des Preises für das beliebte Heißgetränk einstellen.

Wo wird der Glühwein etwas teurer? In Konstanz am Bodensee wurde der Preis leicht angehoben. Hier kostet die Tasse Glühwein nun im Schnitt 4,50 Euro, wie der Veranstalter mitteilte. Es sei teilweise von 4,00 auf 4,50 Euro und von 4,50 auf 5,00 Euro erhöht worden. Der Markt, der am 27. November öffnet, habe bereits 2024 komplett auf Mehrweg umgestellt. Das Pfand betrage 2 Euro.

Der Christkindlesmarkt in Karlsruhe geht am 24. November los. Hier legen die Beschicker den Preis selbst fest, teilte die Kommune mit. Eine aktuelle Preisspanne nannte die Stadtverwaltung auf Nachfrage aber nicht. „Da die allgemeine Preisentwicklung auch in diesem Jahr angestiegen ist, ist nicht auszuschließen, dass auch der Glühweinpreis steigen könnte.“ Im Jahr 2024 lag die Spanne für einen Glühwein zwischen 4 und 5 Euro.

Wo bleiben die Preise gleich?

Stuttgart bietet den größten Weihnachtsmarkt im Südwesten. Hier geht es am 26. November los. Nach Angaben der Veranstaltungsgesellschaft in Stuttgart wird die Tasse Glühwein zwischen 3,80 und 5 Euro kosten (ohne Pfand). Die meisten Stände liegen bei 4,00 bis 4,50 Euro. „Damit liegen wir auch genau im preislichen Rahmen des vergangenen Jahres“, wie ein Sprecher mitteilte.

Auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist immer viel los. Foto: IMAGO/imagebroker

Freiburg ist Frühstarter unter den großen Weihnachtsmärkten. Hier geht es bereits am 20. November los und der Veranstalter geht von gleichbleibenden Preisen aus. 2024 kostete das Glas Glühwein zwischen 4 und 5 Euro, wie die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM) mitteilte. Es würden den Beschickern keine Vorgaben zu deren Preisgestaltung gemacht. Das Pfand habe letztes Jahr zwischen 2 und 3 Euro je Glas betragen.

Heidelberg und Mannheim mit stabilen Preisen

Heidelberg rechnet mit stabilen Preisen. Hier wird der Glühwein bei 4 Euro im Schnitt liegen, wie Heidelberg Marketing mitteilte. Das Tassenpfand betrage 4 Euro. Der Markt öffnet am 24. November seine Buden für die Besucher.

In Mannheim bleiben die Glühweinpreise nach einer Umfrage der Kommune unter den Anbietern gleich und werden zwischen 3,50 und 5 Euro liegen, das Tassen- bzw. Glaspfand variiert zwischen 3 und 5 Euro, je nach Modell. Der Markt ist ab 24. November geöffnet.

In Pforzheim kann die Stadt keine Angaben über das Preisniveau machen. In der Schmuckstadt geht es am 24. November los. Für die Weihnachtsmärkte in Esslingen, Ravensburg und in der Ravennaschlucht lagen bislang keine Preisangaben vor.