In Weinstadt ist am Samstag zum ersten Mal ein kleiner Weihnachtsmarkt im Bürgerpark Grüne Mitte in Beutelsbach aufgebaut gewesen. In Urbach hat sich am Zweiten Advent an mehr als 60 Ständen alles um die Vorfreude aufs Fest gedreht.

Eva Herschmann 08.12.2024 - 16:28 Uhr

Es singt und klingt und weihnachtet sehr. Selbst wenn sich das Wetter wie am zweiten Adventswochenende so gar nicht winterlich-weihnachtlich präsentiert, versetzen vielerorts Weihnachtsmärkte mit Glühweinduft und Sternenglanz die Menschen in Feststimmung. Es gibt viele traditionelle Märkte im Rems-Murr-Kreis wie der in Urbach auf dem Marktplatz und rund um den Kreisverkehr beim alten Rathaus, der stets am Zweiten Advent stattfindet. Aber es gibt auch einen ganz neuen Markt. Erstmals erstrahlte am Samstag der Bürgerpark Grüne Mitte in festlichem Glanz. Künftig soll dort alle Jahre wieder der Geist der Weinstädter Weihnacht einziehen.