Lebkuchen, Krippen und natürlich das Christkind – Tausende Menschen stimmen sich jedes Jahr auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt auf Weihnachten ein.

dpa 29.11.2024 - 18:11 Uhr

Nürnberg - Der weltberühmte Nürnberger Christkindlesmarkt ist gestartet. Das Nürnberger Christkind, Nelli Lunkenheimer, eröffnete diese mit dem traditionellen Prolog, einem mehrstrophigen Weihnachtsgedicht. In einem engelsgleichen Kostüm mit goldenen Flügeln, blonder Lockenperücke und Krone sprach die 18-Jährige von der Empore der Frauenkirche zu den vielen Schaulustigen auf dem Hauptmarkt. Der Christkindlesmarkt ist einer der ältesten Weihnachtsmärkte in Deutschland und lockte in den Vorjahren immer rund zwei Millionen Gäste an.