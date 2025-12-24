Bei Weihnachtsmann und Co. herrscht gute Laune: Die Verantwortlichen sind mit der Spendensumme mehr als zufrieden und das bhz freut sich über ein neues Klangbett.
Eine Spende, ein Oberbürgermeister, ein Weihnachtsmarktstand und ein Klangbett: Zusammengenommen ergibt das die Hauptspendenübergabe von Weihnachtsmann und Co. an Oberbürgermeister Frank Nopper. „Traditionell überreichen wir dem OB heute die Hauptspende, weil wir ja an Projekte in der Stadt spenden“, erklärt Tilmann Herzog vom Stand Weihnachtsmann und Co. das Prozedere. Die Hauptspende – 10 000 Euro in Zahlen – geht in diesem Jahr an das bhz Stuttgart. „Von dem Geld kaufen wir ein Klang-Wasserbett für unseren Snoezelen-Raum in unserer Werkstatt in Feuerbach“, erklärt Petra Mack vom bhz. Das Bett verfügt über eine spezielle Technik für Akustik und visuelle Effekte. Es wird das Herzstück des sogenannten Snoezelen-Raums, der die sensitive Wahrnehmung stimuliert. Er ist ein fester Bestandteil im Förder- und Therapiekonzept für Menschen mit Behinderung jedes Alters.