Wunderbares Weihnachts-Gewimmel in Marbach

Es weihnachtet sehr in Marbach. Die neue Fußgängerzone strahlt unter der Weihnachtsbeleuchtung, und auf dem Burgplatz ist am Freitag der dreitägige Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Niklas-Run-Parade inklusive.

Sandra Lesacher 06.12.2024 - 21:30 Uhr

Die Füße sind kalt, ein eisiger Wind weht. Die Finger finden Wärme an der Glühweintasse. In den Augen funkeln die Lichter, die überall auf und über dem Burgplatz leuchten. Es ist Weihnachtsmarkt in Marbach, und es wimmelt wunderbar. Drei Tage lang lädt der Stadtmarketingverein zum weihnachtlichen Stelldichein auf dem Burgplatz – mit Raclette, Reispfanne, Glühwein und allerlei vorweihnachtlichen Nettigkeiten.