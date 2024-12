Der Weihnachtsmarkt trotzt dem widrigen Wetter und lockt mit einem ansprechendem Angebot die Besucher auf den Marktplatz.

Georg Linsenmann 08.12.2024 - 11:15 Uhr

„Leider ins Wasser gefallen“ hätte eine halbe Stunde vor Beginn als Zusatz zu einer Absage des Weihnachtsmarktes in Kornwestheim nicht sehr überrascht. Aber Absagen stand eh nicht an, trotz des lausigen Wetters mit ordentlich Regen noch bis kurz vor dem Start. Wie ein Statement der Kornwestheimer wirkte da ja schon, dass ringsum und auch in der Tiefgarage Parkplätze kaum noch zu haben waren. Sowieso ließ das Jugendblasorchester musikalisch den Schnee schon ein wenig vorweg leise rieseln, und auch wenn das nicht umgehend magische Wirkung entfaltete, so machte es doch sogleich gute Laune.