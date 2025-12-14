Weihnachtsmarkt in Renningen Magische Momente bei der Hofweihnacht
Weihnachtszauber auf dem Hof der Familie Zimmermann in Renningen: Ein kleiner, aber feiner Adventsmarkt lockt mit Geschichten, Handgemachtem und leckerem Essen.
„Die Sterne funkeln am Himmel, der Schnee leuchtet weiß, es ist bitterkalt. Auf dem einsamen alten Hof schlafen jetzt alle, alle außer einem . . .“ Wirkungsvoll lässt die Vorleserin die Worte nachklingen. Die Kinder, die im früheren Pferdestall auf Bänken sitzen, lauschen gespannt der Geschichte von „Tomte Tummetott“.