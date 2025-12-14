 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Magische Momente bei der Hofweihnacht

Weihnachtsmarkt in Renningen Magische Momente bei der Hofweihnacht

Weihnachtsmarkt in Renningen: Magische Momente bei der Hofweihnacht
12
Geschichtenzeit: Im Pferdestall des Bauernhofs der Familie Zimmermann wird Astrid Lindgrens Geschichte von Tomte Tummetott zum Leben erweckt. Der kleine Wichtel ist der gute Hausgeist des Bauernhofs und wacht über die Menschen und Tiere des Hofs. Foto: Simon Granville

Weihnachtszauber auf dem Hof der Familie Zimmermann in Renningen: Ein kleiner, aber feiner Adventsmarkt lockt mit Geschichten, Handgemachtem und leckerem Essen.

„Die Sterne funkeln am Himmel, der Schnee leuchtet weiß, es ist bitterkalt. Auf dem einsamen alten Hof schlafen jetzt alle, alle außer einem . . .“ Wirkungsvoll lässt die Vorleserin die Worte nachklingen. Die Kinder, die im früheren Pferdestall auf Bänken sitzen, lauschen gespannt der Geschichte von „Tomte Tummetott“.

 

Der Kinderbuchklassiker von Astrid Lindgren über einen kleinen Wichtel, der über die menschlichen und tierischen Bewohner des Bauernhofs wacht, ist ein fester Bestandteil des Weihnachtsmarktes auf dem Hof von Familie Zimmermann in Renningen. Inmitten von Ställen und Scheunen mit Tieren und allerlei landwirtschaftlichem Gerät können sich die Kinder gut in die Erzählung hineinversetzen. Und lachen laut, als sich Esel Eddy aus seiner Stallbox lautstark meldet.

Aus einem Christbaumverkauf wird die Hofweihnacht

Der Hofweihnachtsmarkt in der Renninger Lauerhalde ist sicher einer der kleinsten am dritten Adventswochenende in der Region. Doch viele Besucher haben den Weg zum Hof gefunden, der nicht weit vom Naturtheater entfernt ist. Den Weihnachtsmarkt veranstaltet die Familie seit 2018. „Den Christbaumverkauf haben wir schon einige Jahre gemacht, immer zu den Öffnungszeiten unseres Hofladens“, erinnert sich Christian Zimmermann.

Der Kunsthandwerksmarkt erstreckt sich mittlerweile über zwei Hallen. Foto: Simon Granville

Irgendwann sei die Idee zu einem eigenen Adventsmarkt aufgekommen. „Einige Kunden haben dann zu uns gesagt: Du, wir basteln da verschiedene Sachen, wir machen euch etwas für den Markt“, erzählt Zimmermann. Mittlerweile erstreckt sich der Markt über zwei Hallen. Das Angebot reicht von Glas- und Holzkunst über Seifen und Schmuck bis hin zu Selbstgestricktem.

Unsere Empfehlung für Sie

Lions Club Leonberg: „Publikum hat sich verändert“ – Tombola im Leo-Center kämpft um Käufer

Lions Club Leonberg „Publikum hat sich verändert“ – Tombola im Leo-Center kämpft um Käufer

Seit 29 Jahren gibt es die Tombola im Leo-Center, mit deren Einnahmen der Lions Club Leonberg Projekte finanziert. Doch das Interesse an der Aktion geht seit Jahren zurück. Was tun?

Damit der Weihnachtsmarkt überhaupt stattfinden kann, packen die gesamte Familie, alle Angestellten und auch viele Freunde mit an. „Unsere Tochter verkauft heute mit ihrem Abiturjahrgang Crêpes und selbstgemachte Kartoffelchips.“ Der Erlös aus diesem Verkauf ist für den Abiball im kommenden Jahr gedacht.

„Es helfen auch Leute, die vor fünf oder mehr Jahren ihr FÖJ bei uns gemacht haben und sich immer noch gern an ihre Zeit bei uns erinnern“ sagt Christian Zimmermann. Das FÖJ, also das Freiwillige ökologische Jahr, ist ein Freiwilligendienst ähnlich dem sozialen Jahr, nur eben im Naturschutz oder in der Landwirtschaft.

Als kleiner landwirtschaftlicher Betrieb mit weniger als 40 Hektar Fläche habe man es nicht einfach. „Meiner Frau Gabi und mir war schon im Studium an der Uni Hohenheim klar: Wir können es nur schaffen, wenn wir als Direktvermarkter an den Kunden herantreten“, sagt Christian Zimmermann. Seit 20 Jahren gibt es deshalb den Hofladen.

Die rote Wurst stammt von den eigenen Schweinen

Regionale und saisonale Produkte kosten oft mehr als die Ware im Supermarkt. Merkt die Familie, dass die Menschen aktuell den Gürtel enger schnallen? „Ich kann das weder bestätigen noch widerlegen. Aber wer bei uns einkauft, der ist bereit, für die Qualität auch den entsprechenden Preis zu bezahlen“, sagt der Landwirt. So sei etwa die rote Wurst, die beim Weihnachtsmarkt gegrillt wird, aus dem Fleisch der eigenen Schweine hergestellt.

Den Besuchern schmeckt es sichtlich. Ebenso das Stockbrot aus eigenem Mehl, das über offenem Feuer gebacken wird, während in der Scheune gegenüber die Kinder immer wieder von Strohballen aus ins lose Stroh springen – vielleicht beobachtet vom kleinen Wichtel Tomte Tummetott, der über alle Hofbewohner wacht.

Weitere Themen

Weihnachtsmarkt in Renningen: Magische Momente bei der Hofweihnacht

Weihnachtsmarkt in Renningen Magische Momente bei der Hofweihnacht

Weihnachtszauber auf dem Hof der Familie Zimmermann in Renningen: Ein kleiner, aber feiner Adventsmarkt lockt mit Geschichten, Handgemachtem und leckerem Essen.
Von Ulrike Otto
Impressionen in Bildern: Festlich, fein, familiär – Weihnachtsmärkte am dritten Advent

Impressionen in Bildern Festlich, fein, familiär – Weihnachtsmärkte am dritten Advent

Die Weihnachtsmärkte in Altdorf, Breitenstein, Maichingen und Waldenbuch sind eher klein, dafür geht es dort aber sehr familiär zu.
Von Eddie Langner
Von Altdorf bis Waldenbuch: Jetzt glänzen die kleinen Weihnachtsmärkte

Von Altdorf bis Waldenbuch Jetzt glänzen die kleinen Weihnachtsmärkte

Nach den ersten beiden Adventswochenenden nimmt die Zahl der Weihnachtsmärkte im Kreis deutlich ab. Dafür geht es dort um so festlicher und familiärer zu.
Von Eddie Langner
Im Bereich Zimmerschlag: Mehrere Einbrüche in Böblingen

Im Bereich Zimmerschlag Mehrere Einbrüche in Böblingen

Am Südostrand von Böblingen ist es am Wochenende zu einer Reihe von Einbrüchen gekommen. Die Täter hatten es dabei nicht nur auf ein Vereinsheim abgesehen.
Von Eddie Langner
Hospiz in Böblingen: „Man lebt nicht besser, wenn man den Tod wegschiebt“

Hospiz in Böblingen „Man lebt nicht besser, wenn man den Tod wegschiebt“

Ein Hospiz in Böblingen zeigt, dass der letzte Lebensabschnitt nicht nur traurig sein muss. Wie das Team den Abschied würdevoll gestaltet.
Von Melissa Schaich
Neues Restaurant in Weil der Stadt: Tapas und mehr mit Überraschungseffekt im Kepler’s Finest Food

Neues Restaurant in Weil der Stadt Tapas und mehr mit Überraschungseffekt im Kepler’s Finest Food

Weil der Stadt hat nicht nur historische Sehenswürdigkeiten, sondern auch moderne Gastronomie zu bieten. Seit dem Sommer gibt’s Finest Food, mit dem man den Horizont erweitern kann.
Von Matthias Ring
Debatte in Heimsheim: Kindergartenausschuss: „Wertvolles Instrument“ oder mehr Kontrolle?

Debatte in Heimsheim Kindergartenausschuss: „Wertvolles Instrument“ oder mehr Kontrolle?

Der Heimsheimer Gemeinderat beschließt einen Kindergartenausschuss als beratendes Gremium, der aber bei vielen keine Freude auslöst. Kita-Leitungen sehen sich übergangen.
Von Brunhilde Arnold
Debatte in Aidlingen: Feuerwehr und Gemeinderat – wie viel Geld verdient ein Ehrenamt?

Debatte in Aidlingen Feuerwehr und Gemeinderat – wie viel Geld verdient ein Ehrenamt?

Debatte mit Signalwirkung: Was ist dem Aidlinger Gremium die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr wert? Wie viel Anerkennung verdient die eigene Arbeit als Bürgervertreter?
Von Eddie Langner
Kolumne: Zum Türchen verführt: Adventskalender, Sturmflut und die fraktale Konkurrenz

Kolumne: Zum Türchen verführt Adventskalender, Sturmflut und die fraktale Konkurrenz

Wie die Deutschland endlich aus der Krise kommt und wie man mit einem fraktalen Adventskalender die Konkurrenz lahmlegt, das weiß unser Kolumnist Ulrich Stolte.
Von Ulrich Stolte
Windkraft im Kreis Böblingen: Wann sich im Kreis erste Windräder drehen könnten

Windkraft im Kreis Böblingen Wann sich im Kreis erste Windräder drehen könnten

Die Vorranggebiete sind ausgewiesen, erste Genehmigungsanträge liegen vor. Aber wie lange dauert es, bis tatsächlich ein Windrad steht?
Von Anke Kumbier
Weitere Artikel zu Weihnachten Weihnachtsmarkt Bauernhof Hofladen Renningen Astrid Lindgren
 
 