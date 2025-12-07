Beim 38. Kornwestheimer Weihnachtsmarkt spiegelten rund 60 Stände das vielfältige und bunte Engagement ihrer Bürger wider.
„Alle Jahre wieder . . .“ Mächtig klangen Posaunen und Trompeten über den Kornwestheimer Marktplatz. Wie in den Jahren zuvor eröffneten auch diesmal wieder Musiker des Städtischen Blasorchesters und des Jugendorchesters den traditionellen Weihnachtsmarkt in der Salamander-Stadt. Oberbürgermeister Nico Lauxmann, dem Anlass angemessen mit einer Nikolausmütze, nannte den Markt in seiner kurzen Ansprache „einen Ort der Besinnlichkeit“, er beschwor die „schöne Atmosphäre“ an den rund 60 Ständen: Sie böten „alles vom Selbstgestrickten bis zum exotischen Schmankerl“. Im Trubel der Vorweihnachtszeit gebe es auch eine „Zeit zum Entschleunigen“, meinte der Schultes und erklärte den 38. Kornwestheimer Weihnachtsmarkt für eröffnet.