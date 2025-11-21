Weihnachten wird in Stuttgart ohne lebende Krippe gefeiert. Der Gemeinderat war dagegen. Der Esel Lukas fehlt also, aber dafür ist anderes geboten.
21.11.2025 - 15:14 Uhr
Den Gemeinderat in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Mit Bezug auf Erich Honecker lässt sich zusammenfassen, was die Stadträte bereits im Frühjahr beschlossen haben. Eine Weile schon ist das her, aber erst jetzt werden die Besucher merken, dass beim Stuttgarter Weihnachtsmarkt etwas fehlt: Nämlich die lebende Krippe in der Sporerstraße.