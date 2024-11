Von diesem Mittwoch, 27. November, an muss in der Stuttgarter City mit mehr Verkehr und weniger freien Parkplätzen gerechnet werden. Was gilt es zu beachten?

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt lockt ab Mittwoch, 27. November, wieder tausende Besucherinnen und Besucher täglich zum Schlendern und Genießen in die Innenstadt. Bis einschließlich Montag, 23. Dezember, sind deshalb Straßen gesperrt, auch der Verkehr wird eingeschränkt. Die Stadt empfiehlt, Busse und Bahnen für den Weg in die Innenstadt zu nutzen. Aktuelle Informationen bieten die elektronischen Fahrplanauskünfte von SSB und VVS.

Sperrungen

So ist die Richard-von-Weizsäcker-Planie während des Weihnachtsmarkts nur eingeschränkt befahrbar. Die Zufahrten zur Markt- und Eberhardstraße sind täglich von 11 bis 24 Uhr gesperrt. Bei einem erhöhten Besucheraufkommen, insbesondere an den Wochenenden, kann es jedoch kurzfristig zu weiteren Straßensperrungen kommen. Die Stände und Attraktionen des Stuttgarter Weihnachtsmarkts befinden sich auf dem Schlossplatz, der Königstraße, dem Schillerplatz, der Kirchstraße, Dorotheen- und Sporerstraße, auf dem Marktplatz sowie in der Hirsch- und Nadlerstraße.

Parkmöglichkeiten

Besucher des Weihnachtsmarkts und der Innenstadt müssen sich auf eingeschränkte Parkmöglichkeiten innerhalb des Cityrings einstellen. Vor allem im Areal um den Karlsplatz und die Markthalle ist in dieser Zeit mit einer hohen Auslastung der Parkplätze zu rechnen. Erfahrungsgemäß sind die Tiefgaragen und Parkhäuser innerhalb des Cityrings schnell belegt. Das Parkleitsystem weist auch den Weg zu Stellplätzen außerhalb des Cityrings, von denen das Stadtzentrum in wenigen Gehminuten erreichbar ist.

Sonderparkplätze

Parkplätze für Menschen mit Behinderung befinden sich in der Bolzstraße (Nähe Schlossplatz), Dorotheenstraße (Nähe Schiller- und Karlsplatz), Eberhardstraße, Nadlerstraße und der Breiten Straße (Nähe Marktplatz). In der Dorotheenstraße wird ein Standort für das Rolli-Taxi eingerichtet. Die Taxistände in der Innenstadt befinden sich an den üblichen Standorten. Die Ankunft mit Reisebussen erfolgt am Börsenplatz in ausgewiesenen Haltezonen zum Ein- und Aussteigen. Wegweiser zum Weihnachtsmarktgelände werden hier aufgestellt.