Weihnachtsmarkt in Vaihingen an der Enz

Julia Amrhein 21.11.2024 - 10:10 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Vaihingen an der Enz hat eine Besonderheit: Er stellt die Gemeinnützigkeit in den Vordergrund. Und auch dieses Jahr bieten am Samstag, 30. November, wieder verschiedene Gruppen, Schulen und Vereine auf dem Marktplatz winterlichen Genuss, individuelle Geschenkideen und Kreatives an – und spenden traditionsgemäß einen Teil ihres Erlöses an soziale Projekte.