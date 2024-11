In diesem Jahr startet der Stuttgarter Weihnachtsmarkt am Mittwoch, den 27.11. und dauert bis zum Montag, den 23.12. Das sind die Öffnungszeiten.

Am Mittwoch, den 27.11., wird der Stuttgarter Weihnachtsmarkt um 18 Uhr im Innenhof des Alten Schlosses offiziell eröffnet. Der Verkauf startet bereits ab 17 Uhr. Danach gestalten sich die Öffnungszeiten wie folgt:

Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Öffnungszeiten des Riesenrads am Schlossplatz

Das Riesenrad im Ehrenhof des Neuen Schlosses auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt bietet vom 20. November 2024 bis 6. Januar 2025 beeindruckende Ausblicke aus 58 Metern Höhe.

Regulär ist es von Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr und freitags sowie samstags von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Der Fahrpreis für Erwachsene beträgt 8,00 Euro, für Kinder unter 1,40 m liegt er bei 6,00 Euro. Kinder bis einschließlich 3 Jahre fahren kostenlos mit.

Zu beachten sind besondere Öffnungszeiten an Feiertagen und bestimmten Terminen, beispielsweise an Heiligabend oder an Neujahr. Am 1. Weihnachtstag bleibt das Riesenrad geschlossen.

Totensonntag (24.11.): 14 bis 20 Uhr

03.12.: 11 bis 18 Uhr

Nikolaus (06.12.): 11 bis 16 Uhr & 19 bis 22 Uhr

Heiligabend (24.12.): 11 bis 13 Uhr

1. Weihnachtsfeiertag (25.12.): geschlossen

2. Weihnachtsfeiertag (26.12.): 14 bis 18 Uhr

Neujahr (01.01.): 14 bis 18 Uhr

Weitere Details und mögliche kurzfristige Änderungen finden sich auf der Homepage des Betreibers.

Öffnungszeiten des Stuttgarter Wintertraums

Der Stuttgarter Wintertraum auf dem Schlossplatz begeistert vom 20. November 2024 bis zum 6. Januar 2025 mit winterlicher Atmosphäre und einer Rollschuhbahn für Groß und Klein. Die regulären Öffnungszeiten sind täglich von 11:00 bis 22:30 Uhr, mit dem letzten Einlass zur Rollschuhbahn um 21:30 Uhr.

An Feiertagen und zum Jahreswechsel gelten abweichende Zeiten, wie beispielsweise an Heiligabend oder am Neujahrstag.

Heiligabend (24.12.): 11 bis 15 Uhr

1. Weihnachtsfeiertag (25.12.): 11 bis 18 Uhr

2. Weihnachtsfeiertag (26.12.): 11 bis 18 Uhr

27.12. bis 30.12.: 11 bis 21 Uhr

Silvester (31.12.): 11 bis 15 Uhr

Neujahr (01.01.): 11 bis 18 Uhr

02.01. bis 05.01.: 11 bis 21 Uhr

Dreikönigstag (06.01.): 11 bis 18 Uhr

Aktuelle Informationen und kurzfristige Änderungen aufgrund der Witterung können auf der Veranstaltungsseite eingesehen werden.