Er schmeckt meist zimtig, nach Orangen und Nelken, duftet weihnachtlich und wärmt bei kalten Temperaturen die Hände und den Magen – der Glühwein darf für viele beim Weihnachtsmarktbesuch nicht fehlen. Immer häufiger erfreuen sich aber auch diverse andere Heißgetränke neuer Beliebtheit. Alles rund um den Glühwein, wo man mit besonderen Angeboten etwas sparen kann und, wo Experimentierfreudige auch einmal etwas Neues ausprobieren können, gibt es in unserer Übersicht.

Rund 250 Stände gibt es dieses Jahr auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Fast an allen Imbiss- und Getränkeständen gibt es mittlerweile neben dem traditionellen roten Glühwein auch weißen und Rosé-Glühwein. Preislich liegt das beliebte Weihnachtsmarkt-Getränk überall zwischen 3,50 Euro und 5 Euro. Will man noch einen Schuss Amaretto, Gin oder Rum dazu, zahlt man einen Aufpreis von 2 bis 4 Euro. Für ausgefallene Heißgetränke wie zum Beispiel Hot Aperol muss man schon tiefer in die Tasche greifen und meistens 6 bis 9 Euro hinlegen. Das Tassenpfand ist an allen Ständen gleich und beträgt 3 Euro – für die in diesem Jahr neuen Stielgläser sind es 5 Euro Pfand. Aber wo stechen der Glühwein und die Heißgetränke besonders hervor?

Günstigster Glühwein

Bei „An der Waffel“ und „Cr Foto: privat/Lea Jansky

An der Waffel und Crêpes & more Der Stand „An der Waffel“ auf dem Marktplatz vor dem Rathaus ist in diesem Jahr neu beim Weihnachtsmarkt mit dabei. Betrieben wird er von Gina und Maverick Dreßen – Tochter und Schwiegersohn von Claudia und Armin Weeber. Sie sind schon länger mit ihrer Wurstbude und ihrem Stand „Crêpes & more“ beim Weihnachtsmarkt mit dabei. Besonders auffallend ist am Stand der günstige Preis von 3,50 Euro für einen Glühwein. Obwohl viele Glühwein-Stände und Imbissbuden ihre Preise erhöht haben, ist der günstige Preis von 3,50 Euro für eine Tasse Glühwein bei „Crêpes & more“ und nun auch bei „An der Waffel“ geblieben. „Wir wollen, dass sich alle einen Glühwein leisten können. Die Qualität ist überall gleich hoch, natürlich ist das dann zu unseren Einbußen, aber wir haben sehr glückliche Kunden, die auch wieder kommen“, erläutert Claudia Weeber den günstigen Preis. Zur Auswahl stehen roter, weißer und Rosé-Glühwein. Vor allem der Rosé-Glühwein im edlen Stielglas, verfeinert mit einer Zimtstange ist hier sehr lecker.

Winzer: Winzerei Wilhelm Kern aus Kernen

Winzerei Wilhelm Kern aus Kernen Geheimtipp: Günstigster Glühwein des Weihnachtsmarkts für 3,50 Euro, an der dazugehörigen Wurstbude gibt es den Premium-Glühwein für 4 Euro

Günstigster Glühwein des Weihnachtsmarkts für 3,50 Euro, an der dazugehörigen Wurstbude gibt es den Premium-Glühwein für 4 Euro Preis: Glühwein für 3,50 Euro

Glühwein für 3,50 Euro Standort: Marktplatz vor dem Rathaus

Heißgetränke über Glühwein hinaus

Auch traditionell: Feuerzangenbowle auf dem Weihnachtsmarkt. Foto: privat/Lea Jansky

Nürnberger Lebkuchen & Feuerzangenbowle Ebenfalls auf dem Marktplatz befindet sich der Stand „Nürnberger Lebkuchen & Feuerzangenbowle“. Hier gibt es als Special wie schon der Name verrät: Feuerzangenbowle. Die traditionelle Mischung gibt es an dem Stand schon seit 20 Jahren – davor war es lediglich ein Lebkuchenhaus.

Winzer: Feuerzangenbowle aus Rheinhessen, privat verfeinert

Feuerzangenbowle aus Rheinhessen, privat verfeinert Geheimtipp: Feuerzangenbowle aus dem Stahlkessel

Feuerzangenbowle aus dem Stahlkessel Preis: Feuerzangenbowle für 6 Euro , Glühwein für 4 Euro

Feuerzangenbowle für 6 Euro , Glühwein für 4 Euro Standort: Marktplatz

Bei Dock Synder gibt es hauseigenen Glühmost. Foto: privat/Lea Jansky

Dock Synder Auch neu auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr der Stand „Dock Synder“ von Manfred Kaul und seinem Sohn Arno Kaul. Ihnen gehört auch der Biergarten am Max-Eith-See, der jedoch nur im Sommer geöffnet ist. Eine Spezialität, die sie neben Glühwein und gegrillten Leckereien anbieten, ist der Glühmost. Die heiße Apfelmost-Spezialität stellt Manfred Kaul mit seiner Ehefrau selbst Zuhause her – die Äpfel sind dabei vom eigenen „Obstbaumwiesle“. Schmecken tut der Glühmost weniger süß als Glühwein und geht mehr in Richtung Cidre. „Glühwein ist trotzdem der Verkaufsschlager, aber auch weil die Leute oft nicht wissen, was Glühmost ist. Wenn sie es dann probieren, finden sie es total lecker“, berichtet eine Angestellte des Stands.

Winzer: Weingut W. Haidle (roter Glühwein), Weingut Zaißerei in Cannstatt (weißer Glühwein), Glühmost aus eigener Herstellung

Weingut W. Haidle (roter Glühwein), Weingut Zaißerei in Cannstatt (weißer Glühwein), Glühmost aus eigener Herstellung Besonderheit: Glühmost aus eigener Herstellung

Glühmost aus eigener Herstellung Preis: Glühmost für 4,50 Euro, Glühwein für 4,50 Euro

Glühmost für 4,50 Euro, Glühwein für 4,50 Euro Standort: Marktplatz

Neu bei Conny’s in diesem Jahr: „Hot Pink Wermut“ – eine Mischung aus Wermut, Rosé-Wein und Grapefruit. Foto: privat/Lea Jansky

Conny’s von Cornelia Weitmann Eine große Auswahl an außergewöhnlichen Heißgetränken und eine gemütliche warme Hütte zum Sitzen obendrauf gibt es bei Conny’s in der Kirchstraße zwischen Stiftskirche und Marktplatz. Aus dem Stahlkessel werden hier Conny’s Weihnachtspunsch, ein Cuvée aus italienischem Merlot und Beerenwein und Feuerzangenbowle, ebenfalls aus Merlot aus Italien mit 40 prozentigem Rum und mit 73 prozentigem Rum karamellisiertem Zucker serviert. Ganz neu in diesem Jahr auf der Karte ist der „Pink Wermut“ im Stielglas. Das apricot-rosa Heißgetränk sieht nicht nur hübsch aus, sondern überzeugt auch alle, die einmal etwas Neues ausprobieren wollen. Gemischt wird das Spezialgetränk mit Wermut, Rosé-Wein und Grapefruit, was das Getränk erfrischend nach Zitrus schmecken lässt.

Winzer: Cuvée aus italienischem Merlot und Beerenwein

Cuvée aus italienischem Merlot und Beerenwein Geheimtipp: Feuerzangenbowle aus dem Stahlkessel und „Pink Wermut“

Feuerzangenbowle aus dem Stahlkessel und „Pink Wermut“ Preis: Feuerzangenbowle für 6 Euro, Glühwein (Conny’s Weihnachtspunsch) für 5 Euro, Pink Wermut für 7,50 Euro

Feuerzangenbowle für 6 Euro, Glühwein (Conny’s Weihnachtspunsch) für 5 Euro, Pink Wermut für 7,50 Euro Standort: Kirchstraße, zwischen Stiftskirche und Marktplatz

Für alle Weinliebhaber, die weniger süßen Glühwein bevorzugen, bietet sich Schäfer’s Tauberquelle an. Foto: privat/Lea Jansky

Schäfer’s Tauberquelle Bei Gabriele Schäfer in der Tauberquelle auf dem Schillerplatz gibt es Glühwein für Wein-Fans, die es gerne weniger süß haben. Sowohl der rote, weiße als auch der Rosé-Glühwein schmecken mehr nach Wein als andere Glühweine. Alle, denen es also schnell zu pappig wird, sind bei Gabriele Schäfer gut bedient, hier können sie auch mal eine Tasse mehr trinken. Eine Stammkundin berichtet: „Ich komme seit Jahren immer an diesen Stand, weil das einfach der leckerste Glühwein für mich ist“. Eine Besonderheit neben dem ungewöhnlichen Glühwein ist außerdem der Glühgin.

Winzer: Sektkellerei Zaiß aus Obertürkheim (Glühwein aus Trollinger)

Sektkellerei Zaiß aus Obertürkheim (Glühwein aus Trollinger) Geheimtipp: Glühgin und „weiniger“ Glühwein (weniger süß)

Glühgin und „weiniger“ Glühwein (weniger süß) Preis: Glühwein für 4,50 Euro, Glühgin für 8 Euro

Glühwein für 4,50 Euro, Glühgin für 8 Euro Standort: Schillerplatz

Glühgin mit dem originalen Stuttgarter GINSTR gibt es auf dem Schillerplatz. /Lea Jansky

GINSTR Stuttgart Distillers Beim GINSTR-Stand, der ebenfalls dieses Jahr das erste Mal am Weihnachtsmarkt teilnimmt, gibt es alles rund um den Stuttgarter Gin. Besonders beliebt sei der klassische Glühgin – ein Winter-Gin mit verschiedenen Kräutern, der mit Säften gemischt und einer Orangenscheibe serviert wird. Neben Glühgin gibt es auch roten oder weißen Glühwein gemischt mit dem originalen GINSTR-Gin. Für alle, die lieber klassischen Gin trinken, gibt es auch Kaltgetränke. Bisher läuft der Glühgin sehr gut, „wir sind am ersten Tag echt überrannt worden“, berichtet ein Angestellter. Vor allem Studenten schauten gerne in der Mittagspause mal beim Stand vorbei, aber auch die ältere Generation freue sich am Wochenende über die Abwechslung zum Glühwein.

Geheimtipp: Glühgin mit Stuttgarter Gin GINSTR

Glühgin mit Stuttgarter Gin GINSTR Preis: Glühgin oder Glühwein gemischt mit Gin für 5 Euro, Gin & Tonic für 8 Euro

Glühgin oder Glühwein gemischt mit Gin für 5 Euro, Gin & Tonic für 8 Euro Standort: Schillerplatz

Bratapfel- und Kirsch-Glühwein gibt es in der Schlemmergasse bei Jake’s Diner Bar. Foto: privat/Lea Jansky

Jake’s Diner Bar In der Schlemmergasse findet man Jake’s Diner Bar. Die bunten Getränkeschilder locken, mal etwas Neues auszuprobieren fern vom normalen roten Glühwein. Hier gibt es Bratapfel-Glühwein, der laut Angestellten sogar den gewöhnlichen Glühwein an diesem Stand schlägt. Dieser kommt von Wilhelm Kern und schmeckt ähnlich wie ein weihnachtlicher Bratapfel. Neu in diesem Jahr ist der Kirschglühwein auf der Karte. Aber auch den seit mehreren Jahren beliebte Hot Aperol gibt es hier.

Winzer: Weingut Wilhelm Kern

Weingut Wilhelm Kern Geheimtipp: Bratapfel-Glühwein

Bratapfel-Glühwein Preis: alle Glühweinsorten für 5 Euro

alle Glühweinsorten für 5 Euro Standort: Schlemmergasse

Glühbirne und Glühzwetschge mit leckeren Bränden gibt es auf dem Schlossplatz. Foto: privat/Lea Jansky

Beckabeck von der Manufaktur Jörg Geiger Bei Beckabeck auf dem Schlossplatz gibt es keinen Glühwein, dafür aber Glühbirne und Glühzwetschge, die mit „Nägelesbirne“-Schnaps oder Zwetschgenbrand bei Bedarf verfeinert werden. Die Brände werden in Schlat selbst hergestellt und haben auch auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt bereits mehrere Stammkunden gesammelt.

Geheimtipp: Glühbirne oder Glühzwetschge

Glühbirne oder Glühzwetschge Preis: Glühbirne/-zwetschge mit Schuss für 7 Euro

Glühbirne/-zwetschge mit Schuss für 7 Euro Standort: Schlossplatz

Perfekt als kleiner Nachtisch: O’Donnell Likör mit Sahnehaube und Topping. Foto: privat/Lea Jansky

O’Donnell Moonshine Ebenfalls auf dem Schlossplatz befindet sich auch der Spirituosen- und Likörstand „O’Donnell Moonshine“. Hier gibt es regionalen roten Lemberger-Glühwein – bis zum letzten Jahr wurde hier Schwarzriesling angeboten. Besonders beliebt sind jedoch neben dem Glühwein die Spirituosen und Liköre im Einmachglas. Von Bratapfel-, Blutorange- über Kirsche- bis hin zu Macadamia-, Cookie- oder Toffee-Likör ist hier für Schleckermäuler alles dabei. Für 4 Zentiliter bezahlt man hier 5,50 Euro. Serviert wird die Leckerei mit Milchschaum oder Sahne und einem Topping.

Winzer: Lemberger aus Baden-Württemberg

Lemberger aus Baden-Württemberg Geheimtipp: O’Donnell Moonshine Liköre

O’Donnell Moonshine Liköre Preis: Glühwein für 4 Euro, O’Donnell Moonshine Likör für 5,50 Euro

Glühwein für 4 Euro, O’Donnell Moonshine Likör für 5,50 Euro Standort: Schlemmergasse

Besondere Sparangebote und Aktionen

Beim Stuttgarter Hüttenzauber gibt es im Glühwein-Adventskalender täglich wechselnde Getränkeangebote. Foto: privat/Lea Jansky

Stuttgarter Hüttenzauber Beim Stuttgarter Hüttenzauber gibt es alles, was das Heißgetränke-Herz begehrt. Von Hot Lillet, über Hot Aperol und Hot Hugo über Kirsch- oder Heidelbeerglühwein bis hin zu Heißer Schokolade mit Baileys, Rum oder anderen Spirituosen. Neu in diesem Jahr ist der Hot Limoncello und der Hot Gin mit dem Stuttgarter Gin „GINSTR“. Besonders gut laufen in diesem Jahr laut den Angestellten des Stuttgarter Hüttenzaubers der weiße Glühwein und der Eierpunsch. Das Special in diesem Jahr zum Geld Sparen und Neues ausprobieren: der Glühwein-Adventskalender. Täglich gibt es ein speziellen Getränke-Angebot der Karte zu einem Sonderpreis.

Winzer: Wilhelm Kern

Wilhelm Kern Besonderheit: Täglich wechselnde Getränke zum Spezial-Preis im Glühwein-Adventskalender

Täglich wechselnde Getränke zum Spezial-Preis im Glühwein-Adventskalender Preis: Glühwein für 4,50 Euro, Hot Cocktails für 7,50 Euro, Eierpunsch für 7 Euro, Fruchtglühwein für 5 Euro

Glühwein für 4,50 Euro, Hot Cocktails für 7,50 Euro, Eierpunsch für 7 Euro, Fruchtglühwein für 5 Euro Standort: Dorotheenstraße

Mit der 5er-Glühweinkarte kann man bei Adolf Weeber Geld sparen und bekommt dafür regionalen Lemberger-Glühwein. Foto: privat/Lea Jansky

Germknödel und Glühwein von Adolf Weeber Eigentlich war ihr Aushängeschild der beliebte Schwarzriesling-Glühwein. Sogar aus der Schweiz oder aus Karlsruhe hatte der Drei-Generationen-Stand von Adolf Weeber mehrere Stammkunden, die extra deshalb zu ihm kamen. Doch dieses Jahr werden viele enttäuscht, die sich darauf freuen. Der besondere Glühwein konnte durch die reiche Ernte nur in den letzten zwei bis drei Jahren produziert werden – in diesem Jahr wurden alle Trauben für den normalen Wein benötigt – für die Glühwein-Produktion war die Ernte nicht ausreichend. Daher gibt es in diesem Jahr einen Württembergischen Lemberger von Wilhelm Kern. „Die Qualität ist hier gleich hoch und der ist auch echt lecker“, verspricht Adolf Weeber. Vom gleichen Problem, berichten auch viele andere Getränkestand-Betreiber – auch dort werden viele Schwarzriesling-Stammkunden in diesem Jahr enttäuscht und müssen den Lemberger neu testen. Schon seit 60 Jahren ist Weeber mit seinem Stand auf dem Schillerplatz. Als besonderes Preis-Special bietet er fünf Glühwein für 21,50 Euro an, dadurch spart man 20 Cent pro Tasse. Eine Besonderheit ist außerdem der Blonde Engel. Die Spezialität aus weißem Glühwein und Eierlikör mit einer Sahnehaube serviert Adolf Weeber nach langjährigem Geheimrezept.

Winzer: Wilhelm Kern (Württembergischer Lemberger)

Wilhelm Kern (Württembergischer Lemberger) Besonderheit: 5er-Glühwein-Gutscheine für 21,50 Euro und „Blonder Engel“ vom Erfinder

5er-Glühwein-Gutscheine für 21,50 Euro und „Blonder Engel“ vom Erfinder Preis: Glühwein für 4,50 Euro, Glühwein mit Gutschein für 4,30 Euro, Blonder Engel für 7 Euro

Glühwein für 4,50 Euro, Glühwein mit Gutschein für 4,30 Euro, Blonder Engel für 7 Euro Standort: Schillerplatz, zwischen Stiftskirche und Alter Kanzlei

Currles Curlinarium Bei Annette Currles Stand „Currles Culinarium“ gibt es neben Kässpätzle aus dem Käselaib und Handymaultaschen selbst gemachten Glühwein vom Weingut Currle aus Uhlbacher Trauben. „Es ist ein kräftiger Rotwein mit schönen Gewürzen und nicht zu viel Süße“, berichtet die Inhaberin. Sie habe viele Stammgäste und bekomme extrem viel Lob für ihr „ehrliches Produkt“, erklärt Annette Currle stolz. Auch bei ihr komme nichts an den roten Glühwein heran, auch wenn der weiße und Rosé-Glühwein auch sehr lecker seien. Eine Besonderheit bei ihr ist die 10er-Stempelkarte. Diese kostet 40 Euro – wodurch man pro Tasse 50 Cent spart. Außerdem vor allem abends praktisch: Mit der Stempelkarte darf man sich am Stand an der Express-Ausgabe anstellen und bekommt direkt seinen Glühwein.

5 Euro sparen und sich an der Express-Schlange anstellen, kann man bei Currles Culinarium mit der 10er-Stempelkarte. Foto: privat/Lea Jansky

Winzer: Weingut Currle aus Uhlbacher Trauben

Weingut Currle aus Uhlbacher Trauben Besonderheit: 10er-Stempelkarte für 40 Euro (Ersparnis: 5 Euro) und Anstellen an der Express-Ausgabe

10er-Stempelkarte für 40 Euro (Ersparnis: 5 Euro) und Anstellen an der Express-Ausgabe Preis: Glühwein für 4,50 Euro, Glühwein mit Gutschein für 4 Euro

Glühwein für 4,50 Euro, Glühwein mit Gutschein für 4 Euro Standort: Marktplatz

Schlemmergasse In der Schlemmergasse vor der Alten Kanzlei gibt es ein Sparangebot unter der Woche. An allen Ständen kann man hier täglich von Montag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr zwei Euro sparen, wenn man sich ein Gericht und ein Getränk dazukauft.

In der Schlemmergasse vor der Alten Kanzlei gibt es ein Sparangebot unter der Woche. An allen Ständen kann man hier täglich von Montag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr zwei Euro sparen, wenn man sich ein Gericht und ein Getränk dazukauft. Besonderheit: Mo-Fr 11-17 Uhr, zwei Euro sparen beim Kauf von einem Gericht mit Getränk

Mo-Fr 11-17 Uhr, zwei Euro sparen beim Kauf von einem Gericht mit Getränk Standort: Schlemmergasse vor der Alten Kanzlei

Roter Glühwein nach wie vor auf Platz eins

So ausgefallen Hot Aperol, Pink Wermut oder Glühgin jedoch sein mögen – bei allem sind sich die Stuttgarter Weihnachtsmarktbeschicker einig: Nichts schlägt den roten Glühwein, da kommen auch der weiße oder Rosé nicht ran. Eine hohe Qualität haben hierbei alle und egal, ob süß, weihnachtlich würzig oder eher Wein-lastig – jeder Glühwein-Fan kommt auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart auf seine Kosten.