450 Besucher strömten zur 44. Sindelfinger Weihnachtssession ins Maichinger Bürgerhaus! Dort nahm Initiator „Jokes“ Pflieger seinen Abschied, doch die Nachfolge ist geregelt.
Der Ur-Initiator und Macher der Weihnachtssession, Joachim „Jokes“ Pflieger, zeigte sich am Ende des Abends erschöpft, glücklich und zufrieden: „Das war super und eine der besten Sessions!“ 1979 hatte er die Idee zu diesem Kulturevent. Damals waren Hebs Renz, Charly Huschke & Freunde und Pflieger selbst die Musiker im Foyer der Stadtbibliothek. Das kam so gut an, dass man beschloss, das Event im Jahresabstand fortzuführen. Von Anfang an ging es nicht nur um gute Live-Musik, sondern auch darum, jungen Leuten am Ende der Feiertage einen Ort zu bieten, wo sich alte Freunde treffen konnten. Ein Angebot auch für denjenigen, die nicht mehr in der Region wohnten.