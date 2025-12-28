Der Ur-Initiator und Macher der Weihnachtssession, Joachim „Jokes“ Pflieger, zeigte sich am Ende des Abends erschöpft, glücklich und zufrieden: „Das war super und eine der besten Sessions!“ 1979 hatte er die Idee zu diesem Kulturevent. Damals waren Hebs Renz, Charly Huschke & Freunde und Pflieger selbst die Musiker im Foyer der Stadtbibliothek. Das kam so gut an, dass man beschloss, das Event im Jahresabstand fortzuführen. Von Anfang an ging es nicht nur um gute Live-Musik, sondern auch darum, jungen Leuten am Ende der Feiertage einen Ort zu bieten, wo sich alte Freunde treffen konnten. Ein Angebot auch für denjenigen, die nicht mehr in der Region wohnten.

In den Folgejahren tingelte man durch verschiedene Locations, bis sich die Stadthalle als idealer Veranstaltungsort erwies. Doch damit war 2024 Schluss, weil die Kosten der Hallenmiete nicht mehr gestemmt werden konnten. Das Kulturevent musste in jenem Jahr pausieren. Dann wurde mit dem Bürgerhaus Maichingen eine neue Veranstaltungsstätte gefunden, deren Nutzung nur ein Viertel der Stadthallen-Kosten verschlang.

Der Erlös fließt an einen guten Zweck

Das Konzept der Weihnachtssession beinhaltet seit jeher, dass die Musiker ohne Gage auftreten und der Erlös aus Ticketverkauf und Bewirtung einem gemeinnützigen Zweck zugutekommt. Inzwischen geht die Weihnachtssession stramm auf die 50 zu, und das Veranstaltungsteam um „Jokes“ Pflieger findet, dass es nun an der Zeit wäre, das Ruder an Jüngere abzugeben. Glücklicherweise fanden sich mit Robby Strunz, Jürgen Hörner und Beate Rentschler engagierte Nachfolger, die vom kommenden Jahr an die Sache in die Hand nehmen. Pflieger wird jedoch weiterhin beratend zur Verfügung stehen – im Interesse seines „Babys“.

Das Publikum im Maichinger Bürgerhaus kam auf seine Kosten. Foto: Eibner-Pressefoto/Max Vogel

Die diesjährige Weihnachtssession im Bürgerhaus startete am Samstag um 18.30 Uhr mit einem Session-Part, gefolgt von den Bands Lounge Kick, Groove 4 Friends, Cucumber, Sidestreet Blues, Go Ahead und als Sahnehäubchen die Point of View Session Band (POVSB). Groove 4 Friends rekrutiert sich unter anderem aus Lehrkräften der Sindelfinger Musikschule und POVSB aus den Granden der lokalen Musikszene, wie Klaus Kreczmarski (Saxofon), Igor Petrov (Akkordeon), Janni Stephan (Trompete), Bea Nuber-Mathé (Gesang), „Jokes“ Pflieger (Keys) und rund zehn weiteren musikalischen „Fachkräften“. Für viele der Besucher Grund genug, bis tief in die Nacht zu verweilen – in Erwartung eines fulminanten Klangkörpers mit Bläsersätzen und toller Stimmung.

Die „Gurken“ sind wieder da und spielen Rocke der Spaß macht

Die ersten Ausrufezeichen setzten Groove 4 Friends und Cucumber. Die Groover bedienten sich aus Jazzstandards, Latin Grooves, R & B und Soul und setzten Fabienne Kreczmarski (Gesang), die Tochter von POVSB-Drummer Peter Kreczmarski, virtuos in Szene. Mehrstimmiger Gesang ist neben professioneller Instrumentalkunst ein Markenzeichen dieser Formation. Danach sorgten Cucumber – Die „Gurken“ für Stimmung im Saal. Sie zählen zu den Urgesteinen der regionalen Szene. Erst seit kurzem haben die alten Musikerfreunde wieder zusammengefunden und mit viel Spielfreude dort weitergemacht, wo sie vor Jahren aufgehört haben: Rock, der einfach Spaß macht!

Nachfolger Robby Strunz dankt „Jokes“ Pflieger für dessen „Lebenswerk“

Gegen Mitternacht rockte schließlich POVSB den Saal -die Stimmung war am Siedepunkt angelangt. Bekannte Titel wie „In The Midnight Hour“ oder „YMCA“ animierten die Besucher zum Mitsingen und Tanzen, und was hätte es im Hinblick auf kommende Weihnachtssessions zum Finale Passenderes geben können, als „The Show Must Go On“, einen Queen-Song, den Sänger Robby Strunz kurzerhand in „The Show Will Go On“ umbenannte. Dieser ließ es sich auch nicht nehmen, Pflieger und seinen Mitstreitern den Dank für dessen „Lebenswerk“ auszusprechen. Pflieger resümierte nach dieser 44. Weihnachtssession: „Die Halle ist optimal; wir wurden vom Personal gut unterstützt, und alle Bands haben geliefert!“ Was will man mehr? Bleibt nur noch, dem Nachfolgeteam um Strunz alles Gute zu wünschen!