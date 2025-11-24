Ab dem 2. Dezember ist die Coca-Cola-Weihnachtstruck-Tour unterwegs und macht in mehreren Städten Station – darunter auch Karlsruhe und Heidelberg.
24.11.2025 - 08:20 Uhr
Auch in diesem Jahr setzt Coca-Cola mit festlich dekorierten Trucks Akzente in der Weihnachtszeit. Unter dem Motto „Erfrische deine Weihnachtszeit“ soll die oft hektische Adventszeit in den Hintergrund rücken und das gemeinsame Zusammensein stärker in den Mittelpunkt rücken. Hintergrund ist eine Umfrage, nach der sich 40 Prozent der Deutschen während der Feiertage einsam fühlen – die Kampagne soll daher zu mehr Miteinander und Nächstenliebe anregen.