Ab dem 2. Dezember ist die Coca-Cola-Weihnachtstruck-Tour unterwegs und macht in mehreren Städten Station – darunter auch Karlsruhe und Heidelberg.

Auch in diesem Jahr setzt Coca-Cola mit festlich dekorierten Trucks Akzente in der Weihnachtszeit. Unter dem Motto „Erfrische deine Weihnachtszeit“ soll die oft hektische Adventszeit in den Hintergrund rücken und das gemeinsame Zusammensein stärker in den Mittelpunkt rücken. Hintergrund ist eine Umfrage, nach der sich 40 Prozent der Deutschen während der Feiertage einsam fühlen – die Kampagne soll daher zu mehr Miteinander und Nächstenliebe anregen.

Die diesjährige Weihnachtstruck-Tour von Coca-Cola stellt das Miteinander in den Mittelpunkt. Evelyne De Leersnyder, Geschäftsführerin von Coca-Cola Deutschland, erklärt: „In diesem Jahr steht unsere Weihnachtstruck-Tour ganz im Zeichen der Dankbarkeit gegenüber all den Menschen, die Weihnachten zum Leben erwecken – von liebevollen Gesten unter Freunden und Familien bis hin zum unermüdlichen Einsatz ehrenamtlicher Helfer.“

Die festlich beleuchteten Trucks von Coca Cola sind ab dem 2. Dezember wieder auf Straßen und Schienen unterwegs. Die Kooperation mit DB Cargo läuft weiter: An vier Bahnhöfen steht ein Truck auf einem Zug, dazu gibt es Aktionen vor Ort.

2. Dezember: Karlsruhe Hauptbahnhof

Hauptbahnhof 3. Dezember: Gießen Bahnhof

Bahnhof 4. Dezember: Münster Hauptbahnhof

Hauptbahnhof 5. Dezember: Heidelberg Hauptbahnhof

Für den Zugang ist ein Ticket erforderlich; die begrenzten Karten werden über die Coca-Cola-App verlost.

Im Anschluss können Besucherinnen und Besucher die Coca-Cola-Weihnachtstrucks in sieben Städten bestaunen:

9. Dezember, Frankfurt am Main , am DFB-Campus

, am DFB-Campus 10. Dezember, Eisenach , am Markt

, am Markt 13. Dezember, Straubing , auf dem Theresienplatz

, auf dem Theresienplatz 19. Dezember, Osnabrück , Große Domsfreiheit

, Große Domsfreiheit 20. Dezember, Bochum , am Westfield Ruhr Park

, am Westfield Ruhr Park 21. Dezember, Nürburg , am Nürburgring

, am Nürburgring 22. Dezember, Hagen, in der Fußgängerzone

Am 11. oder 12. Dezember macht die Weihnachstruck-Tour außerdem in einer weiteren Stadt Halt, die noch bis zum 30.11.2025 per Fan-Voting bestimmt werden kann. Zur Wahl stehen zehn Städte: Freiberg, Germering, Pirmasens, Korbach, Wilhelmshaven, Merzig, Schwäbisch Hall, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Lübeck und Kirchberg.

An den Stationen der Weihnachtstrucks können Besucher in weihnachtlichem Ambiente Zeit verbringen: Vor Ort lassen sich personalisierte Coca-Cola-Flaschen gestalten, ein Erinnerungsfoto mit Santa aufnehmen und eine eisgekühlte Coca-Cola mitnehmen. Musik, Lichterketten und festliche Dekoration sorgen dabei für die passende Weihnachtsstimmung.