An drei Wochenenden vor Weihnachten erstrahlt der Marktplatz festlich, Glühweintöpfe dampfen. Doch wegen des Ladenschlussgesetzes gibt es eine Einschränkung.
27.11.2025 - 11:02 Uhr
Mit einer langen Einkaufsnacht und einem Hüttendorf auf dem Marktplatz wird in Leonberg die Adventszeit eingeläutet. Wenn am Freitag um 17 Uhr das Adventsdörfle im Schatten des großen Christbaumes am Alten Rathaus öffnet, werden auch die Geschäfte in der Altstadt länger geöffnet haben als sonst – bis 22 Uhr. Genügend Zeit also, um in festlicher Atmosphäre nach Geschenken schauen zu können oder sich für die Adventsdeko daheim inspirieren zu lassen.