Vom 17. Dezember bis zum 6. Januar zeigt der Filderstädter Weihnachtszirkus täglich wieder seine Shows. Aktuell laufen die Aufbauarbeiten. Ein Blick hinter die Kulissen.
In den tiefen Furchen des matschigen Bodens steht Regenwasser. Männer laufen in Arbeitskleidung zwischen schwerem Gerät und Containern hin und her. Irgendwo ist ein Akkuschrauber zu hören. Monty Bügler steht auf einem Hocker und bringt festliche Glitzerkugeln über einem Durchgang an. Der Filderstädter Weihnachtszirkus putzt sich heraus. Ende November ist die Familie Bügler samt ihrer Tiere und 30 Anhängern in Gewerbegebiet von Bernhausen angekommen, seither läuft der Aufbau auf der Wiese am Polizeirevier.