Zwei verletzte Beamte, jede Menge Ärger und mehrere Strafverfahren: In einem Schwimmbad in Weil am Rhein mussten Polizisten ein erteiltes Hausverbot mit Gewalt durchsetzen.

red/dpa/lsw 16.09.2024 - 12:51 Uhr

Ein renitenter Badegast hat in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) einen Polizeieinsatz ausgelöst und ist festgenommen worden. Zwei Beamte seien dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ihren Angaben nach waren am Sonntag in einem Erlebnisbad zwei Familien in Streit geraten. Das Schwimmbadpersonal erteilte darauf einem Mann Hausverbot, dem er nicht nachgekommen sein soll. Als hinzugerufene Polizisten eintrafen, befand sich der Mann zunächst in einem Becken und soll sich geweigert haben, herauszukommen.