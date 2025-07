Im Landkreis Lörrach kontrollieren Zollbeamte ein größeres Auto. Darin finden sie tote Lämmer.

Zollbeamte haben Anfang Juli bei einer Routinekontrolle eines größeren Autos in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) 20 geschlachtete und ungekühlte Lämmer gefunden. Der 41 Jahre alte Autofahrer gab laut Hauptzollamt an, die toten Lämmer an ein Geschäft liefern zu wollen. Ein Transport dieser Art - ungekühlt und in einem nicht geeigneten Fahrzeug - verstößt den Angaben zufolge gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften.