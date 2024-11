Wegen eines mutmaßlichen medizinischen Notfalls ist ein 80 Jahre alter Autofahrer mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen und ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei wurde der Senior vermutlich bewusstlos, geriet mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Auto eines 63 Jahre alten Fahrers.

Reanimationsmaßnahmen beim 80-Jährigen blieben bei dem Unfall am Montag in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) ohne Erfolg. Er starb am Unfallort. Der 63-Jährige sowie eine Mitfahrerin des 80-Jährigen blieben unverletzt.