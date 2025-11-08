In Weil am Rhein gerät ein Linienbus außer Kontrolle und prallt in Autos und Fußgänger. Für eine junge Frau endet das tödlich. Vieles ist noch unklar.

jbr/dpa/lsw 08.11.2025 - 16:57 Uhr

In Weil am Rhein nahe der Grenze zur Schweiz ist ein Linienbus mit mehreren Fahrzeugen und Passanten kollidiert. Dabei kam nach Polizeiangaben eine 34 Jahre alte Fußgängerin ums Leben. Mehrere weitere Menschen wurden leicht oder mittelschwer verletzt. Man gehe von einem Unfall aus, sagte ein Polizeisprecher. „Ein Anschlag war es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.“