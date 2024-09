Dinner im Dunkeln: Zur „Nacht des offenen Denkmals“ ging es in den Seilerturm. Am Sonntag öffneten weitere Denkmale ihre Tore.

Brunhilde Arnold 08.09.2024 - 16:06 Uhr

Weil der Stadt ist reich an bedeutenden Zeugnissen der Vergangenheit. Beim bundesweiten Tag des offenen Denkmals präsentierten sich am Sonntag zahlreiche Sehenswürdigkeiten: Der Storchenturm, die Schatzkammer und die Heilig-Kreuz-Kapelle in der Peter und Paul-Kirche waren geöffnet, am Keplerdenkmal wurden Kurzführungen angeboten, in Schafhausen ein Ortsrundgang sowie Führungen durch die Merklinger Kirchenburg.