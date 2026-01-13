Ein junger Mann wird beim Klauen erwischt – und rastet aus, als er erwischt wird. Jetzt ermittelt die Kripo.

Mit einem renitenten Ladendieb bekamen es am Montag Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters in der Siemensstraße in Weil der Stadt zu tun. Kurz nach halb 3 am Mittag betrat der Mann den Discounter. Ein Mitarbeiter beobachtete, wie der Mann mehrere Artikel in seinen Rucksack packte. Nachdem der Tatverdächtige an der Kasse vorbeilief, ohne die Ware zu bezahlen, wurde er von einem weiteren Mitarbeiter angesprochen und aufgefordert seinen Rucksack zu öffnen. Dies verweigerte er, weshalb ein Mitarbeiter den Mann festhalten wollte. Hierbei fing der Mann an um sich zu schlagen, zudem biss er den Mitarbeiter in die Schulter.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Leonberg/Weil der Stadt: Diebe klauen mehr als 10 000 Euro aus Leonberger Kneipe

Leonberg/Weil der Stadt Diebe klauen mehr als 10 000 Euro aus Leonberger Kneipe

Die Unbekannten knacken zwei Spielautomaten und machen sich mit dem Geld aus dem Staub. Jetzt ermittelt die Kripo. Auch in Weil der Stadt waren Einbrecher unterwegs.

Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Er trat mehrmals gegen die automatische Schiebetüre, die hierdurch beschädigt wurde. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Der Täter wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann mit kräftiger Statur beschrieben, der einen Vollbart trug. Er war mit einer grünen Jacke und einer schwarzen Wollmütze bekleidet. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Telefon 0800 1100225 zu melden.