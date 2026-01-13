Ein junger Mann wird beim Klauen erwischt – und rastet aus, als er erwischt wird. Jetzt ermittelt die Kripo.

jug 13.01.2026 - 12:00 Uhr

Mit einem renitenten Ladendieb bekamen es am Montag Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters in der Siemensstraße in Weil der Stadt zu tun. Kurz nach halb 3 am Mittag betrat der Mann den Discounter. Ein Mitarbeiter beobachtete, wie der Mann mehrere Artikel in seinen Rucksack packte. Nachdem der Tatverdächtige an der Kasse vorbeilief, ohne die Ware zu bezahlen, wurde er von einem weiteren Mitarbeiter angesprochen und aufgefordert seinen Rucksack zu öffnen. Dies verweigerte er, weshalb ein Mitarbeiter den Mann festhalten wollte. Hierbei fing der Mann an um sich zu schlagen, zudem biss er den Mitarbeiter in die Schulter.