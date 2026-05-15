Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 295 kollidieren an der Kreuzung zum Ihinger Hof zwei Fahrzeuge. Eines kracht noch gegen einen Bus. Eine Person wird schwer verletzt.
15.05.2026 - 16:31 Uhr
Drei Fahrzeuge, darunter ein Linienbus, sind an diesem Freitagnachmittag an einem Verkehrsunfall auf der B 295 beteiligt gewesen. Nach ersten Informationen der Polizei war der Fahrer eines Opel auf der Bundesstraße aus Richtung Renningen kommend unterwegs gewesen. An der Kreuzung zum Ihinger Hof wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden schwarzen Mercedes, der aus Richtung Weil der Stadt kam.