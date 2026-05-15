Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 295 kollidieren an der Kreuzung zum Ihinger Hof zwei Fahrzeuge. Eines kracht noch gegen einen Bus. Eine Person wird schwer verletzt.

Drei Fahrzeuge, darunter ein Linienbus, sind an diesem Freitagnachmittag an einem Verkehrsunfall auf der B 295 beteiligt gewesen. Nach ersten Informationen der Polizei war der Fahrer eines Opel auf der Bundesstraße aus Richtung Renningen kommend unterwegs gewesen. An der Kreuzung zum Ihinger Hof wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden schwarzen Mercedes, der aus Richtung Weil der Stadt kam.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel gegen einen Linienbus geschleudert, der vom Ihinger Hof kommend auf die B 295 einbiegen wollte.

Unfall auf B 295: Eine Person wird verletzt

Bei dem Unfall wurde nach ersten Angaben eine Person schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Fahrgäste im Linienbus blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Die beiden beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Linienbus blieb intakt und konnte seine reguläre Fahrt fortsetzen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.