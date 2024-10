Der Astronomietag lockt viele Neugierige zur Weiler Sternwarte, obwohl der Himmel bedeckt ist. Spät verziehen sich die Wolken.

Brunhilde Arnold 20.10.2024 - 17:10 Uhr

Auf zu den Sternen hätte das Motto des Astronomietags am Samstag lauten können, an dem die Kepler-Gesellschaft zu Vorträgen und Führungen in ihre Sternwarte eingeladen hatte. Vor allem den Kometen mit dem komplizierten Namen Tsuchinshan, der gerade in der Nähe der Erde – also in etwa 70 Millionen Kilometer Entfernung – das Weltall durchkreuzt, hätten viele gerne näher gesehen. Doch das Himmelszelt hatte sich verhüllt und Sternengucker konnten sich den Blick durchs Teleskop sparen. Bis sich dann später doch noch eine Lücke auftat.