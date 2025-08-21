Trotz Regen und herbstlichen Temperaturen lockte der Weiler Strandsommer auch in diesem Jahr wieder viele Besucher auf den Marktplatz.

Regenjacken statt Sonnenhüte: Das wechselhafte Sommerwetter konnte die gute Stimmung beim Weiler Strandsommer kaum trüben. Fünf Wochen lang war der Marktplatz in Weil der Stadt wieder Treffpunkt für Familien, Kinder und Besucher aus der ganzen Region. Bereits zum sechsten Mal verwandelten 200 Tonnen Sand das Herz der Stadt in eine kleine Urlaubsinsel, die trotz mancher Schauer viele Menschen anzog.

Offizielle Besucherzahlen liegen noch nicht vor, doch im Hinblick auf die manchmal fast herbstlichen Temperaturen war der Strandsommer nach Einschätzung der Stadt sehr gut besucht. „Auch wenn das Wetter nicht immer mitgespielt hat, sind wir von der Stadt sehr zufrieden mit dem diesjährigen Strandsommer“, sagt Markus Wagner, Leiter des Stadtmarketings. „Natürlich gab es einige Veranstaltungen, die bei Sonnenschein mehr Menschen angezogen hätten. Aber das Wetter lässt sich nun einmal nicht planen.“

Kinoerlebnis unter freiem Himmel

Ein Höhepunkt war das Open-Air-Kino, das erstmals Teil des Programms war. In Zusammenarbeit mit dem „Kinomobil Baden-Württemberg e. V.“, das sich seit 1986 für Filmkultur einsetzt, wurde die Tragikomödie „Feste & Freunde“ gezeigt. Fast 200 Besucherinnen und Besucher machten es sich im Sandkasten auf Liegestühlen bequem und genossen das Kinoerlebnis unter freiem Himmel.

Immer wieder äußern Gäste den Wunsch, den Strandsommer länger als fünf Wochen stattfinden zu lassen. Die Stadtverwaltung nimmt diese Rückmeldungen ernst und prüft jährlich, ob und wie eine Verlängerung möglich wäre. „Das hängt natürlich immer von verschiedenen Faktoren ab, wir bemühen uns jedes Jahr einen schönen Strandsommer zu planen“, erklärt Wagner.

Nach den Ausfällen in den Corona-Jahren hat sich die Veranstaltung längst wieder fest im Kalender der Stadt etabliert. Mit Angeboten für Kinder, Familien und Erwachsene und dem großen Engagement von Vereinen und Gastronomen bleibt der Strandsommer ein wichtiger Baustein im kulturellen Leben von Weil der Stadt.