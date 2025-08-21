Trotz Regen und herbstlichen Temperaturen lockte der Weiler Strandsommer auch in diesem Jahr wieder viele Besucher auf den Marktplatz.
21.08.2025 - 18:07 Uhr
Regenjacken statt Sonnenhüte: Das wechselhafte Sommerwetter konnte die gute Stimmung beim Weiler Strandsommer kaum trüben. Fünf Wochen lang war der Marktplatz in Weil der Stadt wieder Treffpunkt für Familien, Kinder und Besucher aus der ganzen Region. Bereits zum sechsten Mal verwandelten 200 Tonnen Sand das Herz der Stadt in eine kleine Urlaubsinsel, die trotz mancher Schauer viele Menschen anzog.