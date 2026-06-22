In Weil der Stadt haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag zwei Fahrzeuge in Brand gesteckt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen in Weil der Stadt zwei Autos auf dem Gelände eines Autohauses angezündet. Wie die Polizei mitteilte, begaben sich die Täter gegen 3.25 Uhr auf das Gelände in der Merklinger Straße und setzten dort einen Audi und einen Skoda in Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer.

 

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Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 / 11 00 225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.