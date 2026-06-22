In Weil der Stadt haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag zwei Fahrzeuge in Brand gesteckt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Julia Grinschgl 22.06.2026 - 10:40 Uhr

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen in Weil der Stadt zwei Autos auf dem Gelände eines Autohauses angezündet. Wie die Polizei mitteilte, begaben sich die Täter gegen 3.25 Uhr auf das Gelände in der Merklinger Straße und setzten dort einen Audi und einen Skoda in Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer.