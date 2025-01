In Weil der Stadt spricht am Samstag ein Unbekannter einen älteren Mann an und unter falschem Vorwand um Geld gebeten. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Chiara Sterk 08.01.2025 - 13:54 Uhr

Ein Unbekannter hat einen 79-Jährigen am Samstag in Weil der Stadt angesprochen und um hundert Euro erleichtert. Wie die Polizei mitteilte, soll der 79-Jährige gegen 10.40 Uhr in der Bankfiliale in der Paul-Reusch-Straße Geld abgehoben haben, als ihn der Unbekannte ansprach.