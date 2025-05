„Der Container ist eine riesen Bereicherung für die Innenstadt von Weil der Stadt und auch für den Tourismus“, lobt der städtische Wirtschaftsförderer Markus Wagner die mobile Gastronomie am Marktplatz der als Gründer des Monats April ausgezeichneten Gastronomen Nikita Natsik und Sinan Ayas. Gemeinsam betreiben die Wirte sowohl das Projekt „Altes Rathaus“ als auch das Lokal „Calwer Tor“. Das Team der Wirtschaftsförderung des Landkreises Böblingen und Günter Albinus vom Verein der Senioren der Wirtschaft kürten das Gründerteam jetzt für die „innovative Gastronomie“, die Natsik und Ayas in ihren beiden Lokalen betreiben.

Sonia Widmaier, die Vorsitzende des Gewerbevereins Weil der Stadt, hat es von ihrem Geschäft am Rande des Marktplatzes nicht weit, um mit einem Blumenstrauß zum Gratulieren zu kommen. Das Wetter könnte mit strahlendem Sonnenschein nicht besser sein, als sich die Wirtschaftsförderer und die beiden Gründer in der Weil der Städter Innenstadt treffen. Dort, am unteren Ende des mit einem Millionen-Aufwand umgestalteten Marktplatzes, betreibt die Natsik und Ayas GbR von einem grün angestrichenen Container aus ihre Außengastronomie. Davor sitzen an diesem warmen Tag schon um die Mittagszeit an Tischen unter Sonnenschirmen einige Gäste, die Kaffee oder Erfrischendes trinken und Sinan Ayas hinter der Theke auf Trab halten.

Vor zwei Jahren, im Mai 2023, wurde dieses Freiluft-Lokal eröffnet. Es steht direkt vor dem in der Stadt als „Altes Rathaus“ bekannten Gebäude, in das die Gastronomie mit Cafè und Bistro ursprünglich einziehen sollte – und immer noch soll. Aber bevor es so weit ist, muss es umfangreich saniert und in Sachen Brandschutz up to date gebracht werden. Ein Ende dieser Arbeiten ist derzeit nicht abzusehen. Sowohl Nikita Natsik, dessen Familie das Restaurant Samowar in der Stuttgarter Straße betreibt, als auch Wirtschaftsförderer Markus Wagner zucken auf Nachfrage mit den Schultern.

„Solange sind wir hier am Marktplatz eine Schön-Wetter-Gastronomie. Aber wir sind auch bei den Veranstaltungen der Stadt stets dabei“, erklärt der studierte Betriebswirt Natsik, etwa beim Diner en blanc im Mai, beim Stadtfest im Juni, beim Strandsommer im Juli und August oder beim Lukullischen Herbst im September. Schließlich ist in Weil der Stadt fast immer etwas los, sagt Markus Wagner, der das Gründerteam für die Auszeichnung vorgeschlagen hatte. Das zweite Standbein der Jung-Gastronomen liegt am Rand der Altstadt. Dort haben sie das traditionsreiche Lokal „Calwer Tor“ übernommen und nach umfangreichen Innensanierungen Ende 2023 wieder eröffnet. Ende Mai soll der auch der neu gestaltete Biergarten wieder Platz für viele Gäste und Leckeres aus einer neuen Grillhütte bieten.

Boost für die mutigen Start-up-Gründer

„Wir wollen den Gründern ein Gesicht geben und die ganze Vielfalt im Kreis zeigen, damit ein gutes Gesamtbild der Gründerszene zustande kommt“, erklärt Sascha Meßmer von der Wirtschaftsförderung des Landkreises die als Gründerroadshow konzipierten Präsentationen vor Ort. Seit vier Jahren ist der Landkreis mit dieser Förderung von Nachwuchs- und Neu-Unternehmerinnen und -Unternehmern unterwegs und rückt immer wieder Start-ups ins Licht der Öffentlichkeit. „Alle Gründer erfahren dadurch noch mal einen positiven Boost“, so Sascha Meßmer. Mit der Auszeichnung wolle man zeigen, dass man zwar zum Gründen Mut brauche, aber dass es sich auch lohne.

Tatsächlich sei er überrascht gewesen, wie viele Leute von der Auszeichnung zum Gründer des Monats gehört hätten, so Nikita Natsik. „Das ist eine gute Sache, die ihr da ins Leben gerufen habt“, sagt er an die Adresse der Wirtschaftsförderer. Auch der Wirtschaftssenior Günter Albinus lobt das Engagement des Landkreises und der Kommunen. „Es ist gut für die Ausgezeichneten, aber auch für die ganze Region, indem man zeigt, dass sich da etwas tut,“ meint er. Die Bandbreite der ausgezeichneten Gründungen ist groß. So wurde etwa im März der Gründer eines Lastenrad-Verkaufs mit Fachwerkstatt in Aidlingen geehrt, jetzt im Mai wird die Gründerroadshow einen Stopp in Renningen einlegen bei Lisa Zeleney, der Gründerin von MiniMoves, die Eltern-Kind- und Erste-Hilfe-Kurse anbietet.

Alle Gründerstorys sind zu finden unter startup-bb.de/deine-gruendung/gruendungsstories/