Weil im Schönbuch 16-Jähriger läuft 100 Kilometer – und macht unerwartete Grenzerfahrenungen
Der 16-Jährige Muhammed „Memo“ Bülbül läuft 100 Kilometer um den Gemeindesee in Weil im Schönbuch. Mit mancher Grenzerfahrung hätte er nicht gerechnet.
Der 16-Jährige Muhammed „Memo“ Bülbül läuft 100 Kilometer um den Gemeindesee in Weil im Schönbuch. Mit mancher Grenzerfahrung hätte er nicht gerechnet.
Er verfolgt einen Traum: Bei Olympia für Deutschland antreten. Im Boxen, einer Sportart, die er gerade mal ein Jahr ausübt. Doch bis es so weit ist, will er mit außergewöhnlichen Aktionen auf sich aufmerksam machen. Der 16-Jährige Muhammed „Memo“ Bülbül möchte dabei seinen geliebten Gemeindesee in Weil im Schönbuch integrieren.