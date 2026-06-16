Weil im Schönbuch: 16-Jähriger läuft 100 Kilometer – und macht unerwartete Grenzerfahrenungen

Er verfolgt einen Traum: Bei Olympia für Deutschland antreten. Im Boxen, einer Sportart, die er gerade mal ein Jahr ausübt. Doch bis es so weit ist, will er mit außergewöhnlichen Aktionen auf sich aufmerksam machen. Der 16-Jährige Muhammed „Memo“ Bülbül möchte dabei seinen geliebten Gemeindesee in Weil im Schönbuch integrieren.

Er kommt auf eine extreme Idee: „Ich laufe 100 Kilometer um den See.“ Der Gemeindesee ist allerdings kein Gewässer, bei dem zwei Runden reichen würden. Memo muss 400 Mal im Kreis laufen. Über viele Stunden hinweg. „Ich wollte mir beweisen, dass ich so etwas körperlich und mental durchstehe.“

Memo ist bestens vorbereitet für den 100-Kilometer-Lauf

Ohne vorher etwas zu essen, geht Memo an den Start. Er ist vorbereitet. Auf einer Holzbank, die gleichzeitig als Startlinie funktioniert, befinden sich einige Energieträger, darunter Obst, Datteln und Honig. Für die Pausen hat Memo außerdem eine Matratze vorbereitet, auf der ihn sein Freund und Physiotherapeut später ordentlich durchkneten soll.

Das Herz pocht zu schnell

Muhammed „Memo“ Bülbül hat Nahrung für 19 Stunden Energie vorbereitet. Foto: privat

In einem für ihn langsamen Tempo beginnt er, die ersten Schritte in Richtung seines Ziels. Ist es die Aufregung oder der Fakt, dass er die vergangenen Tage versucht hat, den Körper still zu halten? Das Herz pocht jedenfalls schnell. Zu schnell. „Das hat geklopft, als würde ich sprinten. Das hat mir schon Sorgen gemacht“, erzählt Memo. Doch mit einem Podcast im Ohr versinkt er in einem Trott und verliert schnell den Blick für die Außenwelt.

Memo bekommt bei 100-Kilometer-Lauf Unterstützung

„Die ersten 30 Kilometer liefen ganz von allein“, sagt Memo. Diese Distanz war er auch zur Vorbereitung gelaufen. Immer wieder trifft er auf Passanten, die von seinem Vorhaben mitbekommen haben. Einige Joggen sogar für einige Runden mit.

Nach etwa 40 Kilometern passiert das, was bei vielen bei solch einer Strecke schon deutlich früher eintreten würde – der Kopf mag nicht mehr. „Ich war irgendwann nicht mehr bei der Sache. Ich liebe diesen See, aber stundenlang immer das gleiche sehen, war schon ermüdend“, gibt Memo zu.

Um sein Gehirn wieder auf Touren zu bringen, startet er einen Livestream. Unterstützt von zwei Freunden, die abwechselnd mit der Kamera neben ihm herlaufen. Rund 50 Zuschauer sind in diesen Momenten direkt am Geschehen und stellen Fragen in den Chat, die ihn im Kopf fit halten. „Ohne den Stream wäre ich mental weggewesen“, vermutet Memo.

Memos Körper beginnt bei der Hälfte der Strecke langsam zu verkrampfen

Er hat sich im Vorfeld oft gefragt, wie er den Lauf wohl mental überstehen würde. Bei Tageslicht gibt es für ihn kein Problem, doch dann bricht die Dämmerung ein. Und dazu merkt Memo, wie sein Körper immer mehr verkrampft. Seine Familie steht mittlerweile am Wegesrand, doch anstatt anzufeuern oder zu applaudieren, hört Memo etwas ganz anderes. „Hör bitte auf“, ruft sie ihm zu. Doch Memo denkt gar nicht daran.

Auf Runde 281 ist eine Wurzel im Weg

„Mein innerer Schweinehund hat sich zu keinem Zeitpunkt gemeldet“, schmunzelt Memo, der dennoch zugeben muss: „Alles hat wehgetan, ein unglaublicher Schmerz.“ Der hält ihn jedoch nicht davon ab weiterzulaufen. 30 Kilometer vor dem Ziel dann der nächste Zwischenfall. 280 Runden lang war er einer Wurzel auf dem Weg geschickt ausgewichen. Dann wird sie ihm doch zum Verhängnis. „Ich habe mir den Fuß verstaucht“, erinnert sich Memo.

Plötzlich kreisen erste negative Gedanken durch den Kopf. „Ich dachte mir: Wenn ich gar nicht mehr auftreten kann, wird es schwer.“ Doch wieder einmal zeigt sich sein unbändiger Wille, sein Ziel zu erreichen und sich von seinen Gedanken zu lösen. Denn nur wenig später ist er wieder ganz entspannt. „Zur Not humpel ich mit einem Bein ins Ziel“, überlegt Memo.

Muhammed „Memo“ Bülbül (re.) wird in einer Pause des Laufes massiert. Foto: privat

Der 16-Jährige hat schon einmal einen 50-Kilometer-Lauf absolviert und andere extreme sportliche Leistungen vollbracht. Aber nun erlebt er eine neue Grenzerfahrung. Manche Hilfstechnik lässt ihn im Stich. „Ich schreie für gewöhnlich ziemlich viel, aber nun habe ich keinen Laut herausbekommen“, erzählt Memo. „Ich hätte so gerne geweint, aber es ging nicht. Anstatt eines Lachens kam nur Luft aus meinem Körper.“ Memo ist am Limit.

Er kann die Emotionen noch fühlen, aber nicht mehr rauslassen. „Mein Körper hat sich angefühlt wie eine leere Hülle“, sagt Memo. Die regelmäßigen Pausen tun zwar gut, doch eine der größten Herausforderungen für ihn ist, aus der Kälte wieder loszulaufen – bis der Körper irgendwann nicht mehr will. „Ich habe nach der letzten Pause mehrmals zum Joggen angesetzt, aber der Körper hat nicht mitgemacht. Da wusste ich: Jetzt heißt es so schnell gehen wie möglich“, sagt Memo.

Merkwürdiges Gefühl im Ziel

Wochenlang hat er sich den Moment des Zieleinlaufs vorgestellt, Dutzende verschiedene Szenarien im Kopf durchgespielt – doch am Ende kommt es anders als erwartet. 19 Stunden war Memo insgesamt am See, davon ist er 11 Stunden und 10 Minuten tatsächlich gelaufen. Doch darüber freuen kann er sich zunächst nicht. „Ich kam ins Ziel und hatte keine Spur von Erfüllung. Ich habe keinerlei Emotionen mehr gespürt. Das war ziemlich ernüchternd“, gibt Memo zu.

Muhammed „Memo“ Bülbül läuft über elf Stunden um den Gemeindesee in Weil im Schönbuch. Foto: privat

Auch den Weg nach Hause hatte er sich deutlich romantischer vorgestellt. „Mein Wunsch war heimzukommen, zu duschen, mich ins Bett zu legen und auszuschlafen“, erzählt Memo. Doch es kommt anders.

„Ich habe noch nie so lange nach Hause gebraucht. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Treppen in meine Wohnung gekommen bin. Ich habe mich in die Dusche gelegt und das Wasser laufen lassen. Ich habe mich wie eine Leiche gefühlt, die ein letztes Mal gewaschen wird“, erzählt Memo.

Selbst einige Tage nach seinem Lauf kann er die Glückwünsche und Anerkennung von Freunden und Bekannten noch nicht richtig greifen. Stolz über das Geleistete ist er dennoch. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man für kurze Zeit so im Fokus steht“, erklärt der 16-Jährige. Auch wenn er zugibt, dass er sich aufgrund der Schmerzen Sorgen um seine Boxkarriere gemacht hat.

Muhammed „Memo“ Bülbül hat den Traum von Olympia im Boxen. Foto: privat

Würde er es wieder tun? „Auf jeden Fall. Ich brauche solche extremen Herausforderungen – und Aufmerksamkeit gibt es noch dazu.“ Nach dieser Leistung kann sich Memo nun wieder aufs Boxen beim VfL Sindelfingen konzentrieren. Seine Träume sind ambitioniert, am Selbstvertrauen hapert es nicht. „Ich will unbedingt für Deutschland zu Olympia. Mir fehlt noch Erfahrung und Wissen, aber ich bin mir sicher, dass meine mentale Stärke die der Spitze schon übersteigt.“

Noch trennen ihn Jahre harter Arbeit von seinem Olympiatraum. Wer allerdings bereit ist 100 Kilometer um einen See zu laufen, um seine Grenzen zu testen, dem wird wohl kaum jemandem fehlenden Ehrgeiz vorwerfen können.