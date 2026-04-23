Weil im Schönbuch Ganztagsbetreuung für Erstklässler startet – Bürgermeister findet klare Worte
Weil im Schönbuch organisiert die Ganztagsbetreuung für Erstklässler. Der Bürgermeister findet klare Worte zum neuen Rechtsanspruch.
Weil im Schönbuch organisiert die Ganztagsbetreuung für Erstklässler. Der Bürgermeister findet klare Worte zum neuen Rechtsanspruch.
Vom kommenden Schuljahr an haben Eltern von Grundschulkindern einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung – während der Schulzeit, aber auch in den Ferien. Die Verwaltung in Weil im Schönbuch hat ein Konzept erarbeitet, wie dieses Gesetz für die Gemeinde mitsamt der Ortsteile Neuweiler und Breitenstein erfüllt werden kann. Das Besondere daran: „Wir ermitteln den Bedarf der Eltern und versuchen, ihn passgenau zu treffen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Lahl in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Bei der Größe unserer Gemeinde können wir so handeln, das ist unsere Stärke.“