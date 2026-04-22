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  6. Kämmerer verstirbt bei tragischem Badeunfall

Weil im Schönbuch Kämmerer verstirbt bei tragischem Badeunfall

Weil im Schönbuch: Kämmerer verstirbt bei tragischem Badeunfall
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Andreas Bastl war Kämmerer – hier bei seiner Arbeitsstelle in Gechingen. Foto: Schwarzwälder Bote

Der Kämmerer der Gemeinde, Andreas Bastl, ist überraschend verstorben. Der Bürgermeister gedachte dem 48-Jährigen mit einer Schweigeminute.

Böblingen: Leonie Schüler (lem)

Es lag Trauer und Entsetzen in der Luft, als der Bürgermeister der Gemeinde Weil im Schönbuch, Wolfgang Lahl, bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Mitglieder dazu aufforderte, sich zu erheben, um dem Kämmerer Andreas Bastl mit einer Schweigeminute zu gedenken. Der 48-Jährige war Mitte März „bei einem tragischen Badeunfall“ verstorben, erklärte Lahl und drückte sein großes Bedauern über diesen Unglücksfall aus. Bastl sei ein sehr geschätzter Kollege gewesen, immer freundlich, ausgeglichen und hilfsbereit. Lahls tiefe Anteilnahme galt seiner Ehefrau.

 

Andreas Bastl leitete seit November 2022 die Finanzverwaltung in Weil im Schönbuch. Zudem hatte er die wirtschaftliche Geschäftsführung des Eigenbetriebs Gemeindewerke Weil im Schönbuch inne sowie das Amt des Rechnungsprüfers des kommunalen Zweckverbands Gewerbegebiet SOL.

Geboren und beigesetzt in Sindelfingen

Zuvor war der gebürtige Sindelfinger in verschiedenen Gemeinden tätig gewesen, unter anderem in Magstadt, Sindelfingen und Gechingen. Er schätzte das Arbeiten in kleineren Kommunen, hatte er gegenüber dem Schwarzwälder Boten geäußert, da er den engeren Kontakt zu Kollegen und Bürgern schätzte. Bastl war zudem ausgebildeter Feuerwehrmann. Er wurde im engsten Familienkreis in seiner Heimatstadt Sindelfingen beigesetzt.

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