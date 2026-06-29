Thomas Hornisch kann sich noch daran erinnern, wie er mit einem Bobbycar durch den Verkaufsraum der Linden-Apotheke gefahren ist, die sein Vater, Franz Hornisch, 1961 in Weil im Schönbuch in der Lindenstraße gegründet hat. 65 Jahre lang war die Linden-Apotheke ein fester Bestandteil des Ortes, doch das ist nun vorbei – ab Juli schließt die Apotheke endgültig ihre Türen. „Wir gehen mit einem weinenden und einem lächelnden Auge“, sagt Thomas Hornisch, der die Apotheke seines Vaters gemeinsam mit seiner Ehefrau Simone weitergeführt hat. Das Ehepaar hat jedoch dafür gesorgt, dass der Standort auch in Zukunft Teil der medizinischen Versorgung in Weil im Schönbuch bleibt.