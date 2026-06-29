Thomas Hornisch kann sich noch daran erinnern, wie er mit einem Bobbycar durch den Verkaufsraum der Linden-Apotheke gefahren ist, die sein Vater, Franz Hornisch, 1961 in Weil im Schönbuch in der Lindenstraße gegründet hat. 65 Jahre lang war die Linden-Apotheke ein fester Bestandteil des Ortes, doch das ist nun vorbei – ab Juli schließt die Apotheke endgültig ihre Türen. „Wir gehen mit einem weinenden und einem lächelnden Auge“, sagt Thomas Hornisch, der die Apotheke seines Vaters gemeinsam mit seiner Ehefrau Simone weitergeführt hat. Das Ehepaar hat jedoch dafür gesorgt, dass der Standort auch in Zukunft Teil der medizinischen Versorgung in Weil im Schönbuch bleibt.

Mit dem Leiterwagen, erinnert sich Thomas Hornisch, sei er als Kind gemeinsam mit der Apothekenhelferin an die Bushaltestelle gegangen, um dort die Medikamente abzuholen, die aus Tübingen kamen. Ja, damals kamen die Medikamente noch per Linienbus. Obwohl er in der Apotheke aufgewachsen ist, wollte Thomas Hornisch eigentlich einen anderen Weg einschlagen: „Ich wollte Förster werden“, sagt der 66-Jährige. In der Natur – dort liegt seine Begeisterung. Doch als es auf das Abitur zuging, stieg der Druck: Wer sollte die Apotheke des Vaters weiterführen? Schließlich begann er doch ein Studium, um Apotheker zu werden. Und über die Botanik, die Teil des Studiums war, habe er den Zugang und die Leidenschaft für den Beruf entdeckt, der eigentlich nicht seine erste Wahl gewesen wäre.

Die Linden-Apotheke wurde 1961 in der Lindenstraße in Weil im Schönbuch gegründet - daher auch der Name. Foto: privat

In den 80er Jahren übernahm er dann die Apotheke und hat seine Entscheidung seither nie bereut: „Man hat hier immer viel mit Menschen zu tun“, sagt er. Teils über Jahrzehnte hätten sie ihre Stammkunden begleitet, erzählt Simone Hornisch, die für die Büroarbeit in der Apotheke zuständig war. „Wir haben immer gern gearbeitet“, sagt die 59-Jährige. Das habe vor allem an den Kunden gelegen, die ihnen über Jahre die Treue gehalten hätten. „Bei unserer Arbeit geht es um mehr, als nur Medikamente zu überreichen“, sagt Thomas Hornisch. In ihrer Apotheke würden Patienten beraten, Beistand geleistet und teils auch getröstet. So entstünden Vertrauen und Verbundenheit, die viele Kunden über die Jahre wertgeschätzt hätten, sagt Simone Hornisch.

Fachkräftemangel setzt Apotheken zu

Doch auch die Linden-Apotheke war vor den Entwicklungen der heutigen Zeit nicht gefeit: Immer mehr Menschen würden ihre Medikamente im Internet bestellen, statt vor Ort in die Apotheke zu kommen, erklärt Hornisch. Und auch der Beruf des Apothekers habe sich seit den Zeiten seines Vaters gewandelt: „Mein Vater hat im Labor noch sehr viele Salben und Kapseln selbst gemacht“, erzählt Hornisch. Diese Arbeit würden heute große Industriekonzerne übernehmen. Stattdessen würden kaufmännische Fähigkeiten immer weiter in den Vordergrund rücken. Auch der Fachkräftemangel hat das Ehepaar Hornisch letztlich dazu gebracht, die Apotheke zu schließen. Doch ohne geeignetes Personal sei es für Thomas Hornisch nicht möglich gewesen, seine Arbeitszeiten zu reduzieren. Statt weniger, habe er immer mehr gearbeitet.

In den 70er Jahren ist die Linden-Apotheke an die Hauptstraße umgezogen. Foto: Privat

Doch statt ihre Apotheke einfach zu schließen, haben Thomas und Simone Hornisch sichergestellt, dass es an dem jetzigen Standort der Linden-Apotheke weitergeht. An dem Standort soll nämlich ein Gesundheitszentrum entstehen. Damit das Projekt Realität wird, haben sich viele Menschen an einen Tisch gesetzt und unter hohem persönlichen Einsatz eine Lösung gesucht: Björn Schittenhelm wird die Linden- und die Flora-Apotheke übernehmen. Am Standort der Linden-Apotheke soll dann das neue Gesundheitszentrum gebaut werden. Marion Hamacher, die Inhaberin der Flora-Apotheke, wird weiterhin die Filialleitung der Apotheke stemmen. Sobald das Gesundheitszentrum fertiggestellt ist, wird die Flora-Apotheke in das neue Zentrum ziehen, in dem dann auch Arztpraxen unterkommen werden. „Wir sind zuversichtlich, dass die Weilemer auch dem neuen Gesundheitszentrum eine Chance geben“, sagt Simone Hornisch.

Denn statt einfach einen Schlussstrich zu ziehen, war es dem Ehepaar wichtig, die medizinische Versorgung in Weil im Schönbuch auch für die Zukunft zu sichern. Schließlich sind sie selbst Weilemer und sehen, wie wichtig es ist, die Infrastruktur vor Ort zu erhalten.