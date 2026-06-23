Weiler zum Stein: Ursache für 2,70 Meter tiefen Hohlraum in Straße gefunden

Die Ursache für den Hohlraum unter der Straße In den Hofäckern in Weiler zum Stein ist gefunden. Nach Angaben eines Mitarbeiters des Leutenbacher Bauamts liegt der Schaden am Abwasserkanal. „Wir haben den Kanal befahren und den Schaden gefunden“, sagte er auf Nachfrage unserer Zeitung.

Demnach war ein altes Steinzeugrohr aus den 1960er Jahren im Bereich einer Muffe schadhaft und undicht. Das Rohr hat einen Durchmesser von 30 Zentimetern. Über die Jahre spülte austretendes Wasser den Untergrund aus – nach Angaben des Bauamts stellenweise bis zu 2,70 Meter tief.

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Aufgefallen war am Samstag zunächst nur ein rund zehn mal zehn Zentimeter großes Loch mit einer Absenkung im Asphalt. Inzwischen wurde die Stelle aufgegraben. Ein Bagger arbeitet sich nun bis zu dem Abwasserrohr vor, das rund vier Meter tief liegt und sich in der Nähe eines Schachts befindet. Das beschädigte Stück soll erneuert werden.

Ein Blick durchs Loch im Asphalt offenbart: Der Hohlraum unter Straße ist teilweise bis zu 2,70 Meter Tief. Foto: Benjamin Beytekin

Nach Angaben des Bauamts werden die Kosten auf rund 10.000 Euro geschätzt. Wenn alles gut läuft, sollen die Reparaturen bis Ende der Woche abgeschlossen sein. Verletzt wurde durch den Schaden glücklicherweise niemand.

Ein Mitarbeiter eines Busunternehmens hatte die Gefahrenstelle bemerkt und daraufhin am Samstag die Polizei informiert. Diese wandte sich anschließend an die örtliche Freiwillige Feuerwehr, die den Bereich absicherte.

Befahren werden kann die Straße in den Hofäckern laut Stadtverwaltung Leutenbach trotz der Reparaturarbeiten in beiden Richtungen.