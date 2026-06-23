Weiler zum Stein Ursache für 2,70 Meter tiefen Hohlraum in Straße gefunden
Eine Befahrung des Kanals bringt Licht ins Dunkel. Facharbeiter der Ortsverwaltung haben geklärt, weshalb sich eine Straße im Leutenbacher Teilort abgesenkt hat.
Eine Befahrung des Kanals bringt Licht ins Dunkel. Facharbeiter der Ortsverwaltung haben geklärt, weshalb sich eine Straße im Leutenbacher Teilort abgesenkt hat.
Die Ursache für den Hohlraum unter der Straße In den Hofäckern in Weiler zum Stein ist gefunden. Nach Angaben eines Mitarbeiters des Leutenbacher Bauamts liegt der Schaden am Abwasserkanal. „Wir haben den Kanal befahren und den Schaden gefunden“, sagte er auf Nachfrage unserer Zeitung.