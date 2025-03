Beisetzung nach Raserunfall in Ludwigsburg Trost für die Familien – „Wir sind an eurer Seite. Wir lassen euch nicht allein“

An die 2000 Menschen aus ganz Deutschland, aber auch aus der Schweiz und Holland haben am Freitag von Merve und Selin in Ludwigsburg Abschied genommen und den Familien ihre Anteilnahme gezeigt. Auch OB Matthias Knecht war unter den Rednern.