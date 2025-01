Viele Weine werden leider viel zu jung getrunken. Alexander Heinrich aus Obersulm trägt dem Rechnung und bietet aktuell einen Spätburgunder aus dem Jahr 2018 an.

Holger Gayer 28.01.2025 - 20:17 Uhr

Beim Aufräumen habe ich dieser Tage ein bemerkenswertes Kleinod in meinem Weinkeller gefunden. Einen 1991er Müller-Thurgau vom Weingut Strebel & Popp aus Ipsheim. Halbtrocken. In einer verstaubten Literflasche mit einem Etikett, an dem der Zahn der Zeit mächtig genagt hat. Offen gestanden habe ich keine Ahnung, wie dieses aus Franken stammende Getränk je in meinen Keller gelangen konnte. Der Plan, welchen weiteren Weg die Brühe nehmen würde, war indes vorgezeichnet. Bevor die Flüssigkeit in den Abfluss rinnen sollte, wollte ich sie aber doch einmal probieren. Und was soll ich sagen? Der Wein war goldgelb und in blendender Form. Ein in Würde gereifter Müller-Thurgau wie ich noch nie einen probiert habe, weil ich überhaupt noch nie einen gereiften Müller-Thurgau probiert habe, da Müller-Thurgau allgemein als nicht reifefähig und reifewürdig gilt. Welch Irrtum!