Wer einen Weißwein sucht, der als Allrounder zu allem passt, wird bei Philipp Weigel aus Löchgau fündig. Sein Riesling ist Mainstream im besten Sinn des Wortes.

Holger Gayer 29.03.2025 - 11:00 Uhr

Manchmal schreibt das Leben besondere Geschichten. Dann verwandeln sich schlechte Nachrichten plötzlich zu Glücksmomenten, ohne die man nie zu dem geworden wäre, der man ist. Philipp Weigel fläzte zum Beispiel an einem Strand in Thailand, als ihn die vielleicht glücklichste Hiobsbotschaft seines Lebens erreichte. Eigentlich hatte der Abiturient nach der Reifeprüfung die Sonne genießen wollen, um danach eine Lehre als Mechatroniker zu beginnen. Dass der Vertrag bereits unterschrieben gewesen war, nutzte ihm jedoch nichts, als er am Telefon erfuhr, dass sein Lehrbetrieb schließen würde. Aus der Not machte Weigel eine Tugend; er folgte seiner zweiten Leidenschaft, dem Weinbau (seine Familie lieferte bis dahin ihre Trauben in der Genossenschaft ab), absolvierte ein Praktikum bei Ernst und Christian Dautel in Bönnigheim und studierte fortan Weinbau und Oenologie in Geisenheim mit anschließendem Gastauftritt beim Weingut Church Road in Neuseeland.