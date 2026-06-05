Dass der Kampf für die Steillagen in Württemberg auch Spaß machen kann, zeigt der Rosé des Weinbergwerks. Unter dem Motto Neckar und Enz (NE) zeigt er, was geht.

Chefredaktion : Holger Gayer (hog)

Die Situation der Steillagen ist verheerend. Hektar um Hektar wird gerodet, an vielen Hängen wuchern längst wilde Brombeeren, wo bis vor Kurzem noch gepflegte Rebstöcke standen. Doch alles Jammern nutzt nichts: Weinbau in den Steillagen rentiert sich nicht mehr, weil dort keine Maschinen eingesetzt werden können und kaum ein Kunde bereit ist, einen Aufschlag für die teure Handarbeit zu bezahlen. Trotzdem gibt es eine Reihe von Projekten, die sich für die prägenden Terrassen an Neckar und Enz engagieren, darunter ist auch ein bemerkenswertes Revival. Vier etablierte Genossenschaften haben sich entschlossen, die vor mehr als zehn Jahren schon einmal etablierte Marke Weinbergwerk wieder aufleben zu lassen. Gemeinsam vermarkten die Lauffener Weingärtner, das Teamwerk Esslingen, die Weingärtner Marbach und das Lembergerland in Roßwag vier Weine unter einem Dach. Die Zeit des Understatements haben sie dabei für beendet erklärt, stattdessen lautet das neue Motto: „Gemeinsam Großes schaffen“.

 

Der Rosé besteht aus sieben Rebsorten

„Wir bestehen aus Betrieben mit eigener Handschrift und eigener Geschichte – verbunden durch den Anspruch, Wein aus Herkunft, Handarbeit und Verantwortung für die Landschaft entstehen zu lassen. Und dabei als Gemeinschaft etwas noch Besseres zu schaffen“, heißt es in den Leitsätzen des Quartetts. Entstanden ist als Leitwein eine rote Cuvée, die mit ihrer Dichte und Tiefe auch die Kollegen des Falstaff beeindruckt hat; sie haben ihn mit satten 95 Punkten bewertet. Dazu kommen drei Gesellen in Weiß, Rot und Rosé, die im Basissegment zeigen sollen, was aus den Steillagen herauszuholen ist. Mein Favorit aus diesem Trio, das unter dem Label N&E (Neckar und Enz) vermarktet wird, ist der Rosé. Insgesamt sieben Rebsorten finden sich darin, wobei Lemberger (50 Prozent) und Trollinger (20 Prozent) den Löwenanteil ausmachen. Im Zusammenspiel entsteht daraus ein frischer und gleichzeitig gehaltvoller Sommerwein mit einem schönen Aroma von roten Früchten, Lakritz und Kräutern. Den kann man wunderbar zum Picknick in den Korb packen und am Ufer von Neckar oder Enz genießen.