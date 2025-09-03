Zwischen Sarti Spritz und Sonntagsbraten wird am Wochenende in Marbach (Kreis Ludwigsburg) Kelterfest gefeiert. Für die Erwachsenen gibt’s Wein, für die Kinder kreative Spiele.
03.09.2025 - 09:00 Uhr
Feiern können sie, die Marbacher Weingärtner. Das stellen sie ein ums andere Mal bei ihren Veranstaltungen unter Beweis. Was sie anpacken, läuft. Und zwar bemerkenswert routiniert und fröhlich. Das gilt natürlich auch für die Mutter aller Weingärtner-Events: das Kelterfest. Es steigt an diesem Wochenende, 6. und 7. September, rund um die Kelter in der Marbacher Affalterbacher Straße.