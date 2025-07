Das Hambacher Schloss in der Pfalz, Wiege der Demokratie, und die Kaiserpfalz Ingelheim in Rheinhessen, lassen einen große Momente der Geschichte hautnah spüren. Rundherum führen Wanderwege durch die herrliche Natur von Rheinland-Pfalz, locken mit Panoramablicken, regionalen Spezialitäten und Wein. So verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart zu einer einzigartigen Reise durch deutsche und europäische Kulturgeschichte. Die Region um Neustadt an der Weinstraße zwischen Haardtgebirge, Pfälzerwald und Rheinebene hat das besondere Etwas. Manche nennen es auch das Pfalzgefühl. Für gute Laune sorgen viel Sonnenschein und ein laues Lüftchen, das durch die mit Riesling, Weißburgunder und Dornfelder bestockten Weinberge weht.

Das Hambacher Schloss: Wo Wein auf Freiheit trifft

Wer im Stadtteil Hambach das Glas zu einem Trinkspruch hebt, trinkt unweigerlich auf die Demokratie. Hoch über der Stadt thront weithin sichtbar das Hambacher Schloss. Zu politischer Berühmtheit gelangte die „Wiege der deutschen Demokratie“, als am 27. Juni 1832 mehr als 20.000 Menschen vom Neustädter Marktplatz schwarz-rot-goldene Fahnen schwenkend zu den Ruinen der einstigen Ritterburg auf dem Kastanienberg marschierten. Das Schloss war sechs Tage lang Schauplatz des Protests und des Strebens nach Demokratie in Deutschland. Es wäre nicht die Pfalz, wenn dabei nicht auch Wein geflossen wäre.

Demokratie erleben: Interaktive Zeitreise von 1832 bis heute

Im Hambacher Schloss beschäftigt sich die Ausstellung „Hinauf, hinauf zum Schloss!“ mit vielen Exponaten und Mitmachstationen mit dem Hambacher Fest und dessen nationaler und europäischer Dimension. Der zweite Ausstellungsteil schlägt den Bogen vom Jahr 1832 in unsere Gegenwart. Unter dem Motto „Farbe bekennen!“ laden eine Vielzahl interaktiver Stationen dazu ein, abzustimmen, zu kommentieren und den eigenen Bekennermut zu überprüfen. Dabei geht es um „Hambacher Themen“ wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Europa.

Rundweg zum Hambacher Schloss und durch den Pfälzerwald

Ein abwechslungsreicher rund 14 Kilometer langer Rundweg führt vom Bahnhof hoch zum Hambacher Schloss und weiter über das Weindorf Hambach zurück zur Innenstadt von Neustadt an der Weinstraße. Der Weg führt hinauf zum Nonnensattel und Zigeunerfelsen. An der Hohe-Loog-Hütte ist eine Einkehr zu pfälzischen Spezialitäten und Wein geradezu Pflicht. Während der Rast genießen die Wanderer von der Terrasse aus den Blick auf die Kalmit, den höchsten Berg des Pfälzerwaldes.

Ingelheim am Rhein: Karl der Große und Bismarck in Rheinhessen

In Ingelheim am Rhein meint man, das Getrappel von Pferdehufen, das Knarren der Wagenräder und marschierende Soldaten zu hören, denn so muss es gewesen sein, als Karl der Große samt zahlreichem Gefolge in der Kaiserpfalz anreiste. Die deutschen Könige des Mittelalters waren ständig unterwegs, um ihr Reich zu regieren. Die Kaiserpfalz Ingelheim ist eine der bestuntersuchten Pfalzanlagen. Die heutige Bebauung Ingelheims folgt ihrem Grundriss.

Kaiserliche Geschichte in der Kaiserpfalz hautnah erleben

Karl der Große ließ die Kaiserpfalz als erster mittelalterlicher Kaiser in den Grenzen des römischen Westreiches in den 790er-Jahren erbauen. Ihre Architektur war für diese Zeit ungewöhnlich und von römisch-antiken Villen und Palästen inspiriert. Sie diente bis ins 14. Jahrhundert weiteren 21 Herrschern der Karolinger, Ottonen, Salier, Staufer, Nassauer und Habsburger als Regierungsort und veränderte im Lauf der Jahrhunderte mehrfach ihr Aussehen. So steht die Aula Regia für die Zeit der Karolinger, die Saalkirche für die Epoche der Ottonen und das Heidesheimer Tor für die Zeit der Staufer. Im Museum der Kaiserpfalz präsentiert ein Modell die ungewöhnlich große Pfalz Karl des Großen, deren charakteristisches Merkmal ein Halbkreisbau mit einem Durchmesser von 90 Metern mit Säulengang und sieben runden Türmen ist. Das gibt es bei den bekannten Kaiserpfalzen kein zweites Mal.

Wandern in der Rheinhessen: Die Hiwweltour bei Ingelheim

Der Besuch der Kaiserpfalz lässt sich gut mit der rund zehn Kilometer langen Hiwweltour „Bismarckturm“ verbinden, die nur einen Abstecher von Ingelheim entfernt in Gau-Algesheim startet. Die Rundumsicht vom Turm auf Ingelheim und den Rheingau ist wunderschön. Der Weg führt durch den Wald mit Aussicht auf den Laurenziberg bis zum Binger Loch. Abwärts geht es weiter in die Weinberge von Gau-Algesheim. In der berühmten Weinlage Appenheimer Hundertgulden lädt der Tisch des Weines zur Rast ein.

