Backpulver ist ein günstiges Mittel gegen eine Pilzkrankheit im Weinberg. Doch Winzer müssen auf teurere Produkte zurückgreifen. Berlin will das wieder ändern.
22.09.2025 - 18:49 Uhr
Brüssel - Die Bundesregierung setzt sich in Brüssel dafür ein, dass Winzer wieder günstiges Backpulver als Pflanzenschutzmittel verwenden dürfen. Weinbauer stünden massiv unter Druck und könnten wegen einer EU-Regelung nicht mal mehr das einfach verfügbare Backpulver verwenden, um die Reben vor der Pilzkrankheit Echter Mehltau zu schützen, kritisiert Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) laut Mitteilung.