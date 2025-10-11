Weinbau Ein Denkmal – von Reben umgeben
In Heilbronn steht das wohl älteste Weinberghaus im Land. Historisch Interessantes erfährt man auch aus einem Schulheft, in dem Weinbauern Buch geführt haben.
Ist die Weinlese abgeschlossen, sind die Rebstöcke kahl. Dann bleiben oft nur noch Weinberghäuschen als Orientierungspunkte einer industriell gestalteten Weinberglandschaft. Aber auch diese Zeugen einer historischen Weinkultur werden immer weniger.