Ein goldener Tropfen soll künftig für die Remstalkellerei in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) und ihre Produkte stehen – und der Kundschaft mit exklusivem Design und elegantem Schriftzug neue Lust auf den Wein aus der schwäbischen Toskana machen. Nach qualitativ eher durchwachsenen Jahren und einer nicht enden wollenden wirtschaftlichen Talfahrt verspricht sich die Genossenschaft von ihrem runderneuerten Markenauftritt nicht weniger als einen vinologischen Befreiungsschlag. Und der kommt nicht allein: Ein Paukenschlag im renommierten Weinführer Henris Edition (vormals Gault Millau) krönt den Aufbruch.