Weindorf in Erdmannhausen

Das Weinfest in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) wird immer beliebter. Nicht nur der Organisator Matthias Rogel ist mit dem Verlauf der zweitägigen Veranstaltung sehr zufrieden.

Cornelia Ohst 06.10.2024 - 13:33 Uhr

Rund um das Rathaus in Erdmannhausen war am Samstagabend genau jene Geräuschkulisse zu vernehmen, die sich jeder Festveranstalter wünscht: Stimmengewirr, Gelächter und Gläserklirren, das sich mit dem Klappern von Geschirr abwechselt. Dass darüber hinaus weitgehend trockenes Wetter die Szenerie bestimmte, dürfte ein weiteres Plus gewesen sein, das die Mitglieder des GSV Fördervereins rund um den Weindorf-Organisator Matthias Rogel und dessen Ehefrau Heike beflügelte.