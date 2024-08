Das Weindorf ist gestartet, mit verstärkten Sicherheitsvorkehrungen. Am Donnerstag kommt es zu einem Zwischenfall. Die Polizei wird alarmiert.

Nur wenige Tage nach dem Anschlag von Solingen sind vielleicht manche Menschen mit gemischten Gefühlen aufs Stuttgarter Weindorf gegangen, zumal die Veranstalter die Sicherheitsvorkehrungen erhöht haben: Die Geltungszeit der Waffenverbotszone ist auf die Öffnungszeit des Weindorfes ausgedehnt, aber nur im Bereich des Festes. Es ist aber in den ersten zwei Nächten ruhig geblieben.

Für Aufsehen sorgte es dennoch, als eine Gruppe Frauen die Polizei zur Hilfe rief. Nun hat die Polizei gemeldet, was am Donnerstag vorgefallen ist und den Einsatz verursachte: Ein Mann hat eine Frau sexuell belästigt.

Lesen Sie auch

Der Zwischenfall habe sich gegen 23.10 Uhr auf dem Marktplatz ereignet. Das 20 Jahre alte Opfer war mit zwei Freundinnen unterwegs. Laut der Polizei sei ein Mann, den die Frauen nicht kannten, ihnen zunächst gefolgt. Dann habe er der 20-Jährigen an den Po gefasst – und flüchtete, meldet die Polizei. Die Frauen schätzten den Mann auf etwa 1,60 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Er trug ein schwarzes T-Shirt der Marke Calvin Klein, eine blaue Jeans, schwarze Schuhe und eine schwarze Mütze. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen und, so es weitere Geschädigte gibt, auch diese, sich unter 07 11/89 90 57 78 zu melden.

Das Messerverbot gilt, seit die Lauben am Mittwoch geöffnet haben. Weder Polizei noch Sicherheitsdienst nehmen Kontrollen an den Zugängen zum Festgelände vor. Die Polizei darf nur, wenn sie einen Anlass für eine Kontrolle hat, auch nach Messern suchen. Verdachtsunabhängige Kontrollen erlaubt das Polizeigesetz auch in der Waffenverbotszone nicht. Es sei noch zu keinen Funden oder Problemen gekommen, sagte eine Sprecherin der Polizei.